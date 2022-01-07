两年疫情熬成“厨星” 陈秀环搭“世界厨神”创美食品牌

冠病19限制了人们许多出门、旅游的时间，多出来的光阴你有好好利用吗？本地资深女星陈秀环亲自下厨，用美食融化和长辈之间的隔膜，还设立自己的的美食品牌“环绕美味”，第一炮推出罕见的“黑松露盆菜”。

陈秀环接受zaobao.sg专访时说：“我不是为了赚钱，只是想把好吃的东西跟大家分享。所以我的品牌会推出的美食，都讲究真材实料，不一定都高档、昂贵，但都会是限量版，因为我也不想太累，哈哈哈！”

陈秀环这次是跟一见如故的御膳房行政主厨陈伟强合作。她说，陈伟强曾获五项世界和国际烹饪比赛冠军，有“世界厨神”封号。陈秀环提议做黑松露盆菜时，陈伟强却怀疑地问：“真的假的？”深爱黑松露的陈秀环坚持尝试，于是两人一起研制出现在的味道来。记者笑问：“你这么厉害，还需要厨神吗？”陈秀环说：“你看过师傅在厨房的样子，才知道他有多帅！”

黑松露盆菜做出来后，家人反应如何？陈秀环说，长辈说：“可以，但我比较喜欢古早味盆菜。但年轻的小朋友们都很喜欢！”

看到这里，你是不是也好奇滋味如何？陈秀环今晚8点特别送出一份限量版黑松露盆菜到zaobao.sg的“虎虎生威直播间”喔，另外还有一份要送给网友。

陈秀环大胆让盆菜结合黑松露。（陈秀环提供）

每周下厨一次 家人都期待

记者观察到陈秀环是在这两年，通过社媒建立起“一代厨星”的形象。她经常展示厨艺和菜品，获得星友和网民的点赞。

她说：“因为冠病，我们不能出门，多出了很多时间。以前我要监督孩子们做功课，很少下厨，他们都喜欢到外面用餐。冠病期间，我每周亲自下厨一次，结果孩子们现在都想在家吃饭，都想知道我下一餐会煮什么。”

冠病案例严峻时期，长辈们不方便出外用餐，陈秀环请妈妈、家翁、家婆到家里吃饭，个个赞好，给了她很多信心，也让她产生把手艺分享给大家的想法。

她说，家翁平日为人严肃，两人话题不多，但自从在她家吃饭后，很满意味道，还会拥抱感谢她，让她很有满足感。

陈秀环13日先推出100份限量版的黑松露盆菜，可在御膳房线上平台订购。至于长辈们比较喜爱的古早味盆菜稍后推出，可到相关平台留意详情。

陈秀环也特别送上一份价值368元的黑松露盆菜，到zaobao.sg的“虎虎生威直播间”，让主播刘永健品尝，另外还准备一份送给网友。除了盆菜，直播间今晚8点还将从市面上精选20样最有趣新奇的年货跟大家分享。想知道怎么赢取陈秀环的盆菜，欢迎准时到面簿观赏。