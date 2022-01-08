韩寻爱真人秀娱乐指数高 宋智雅成撩男教科书

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图片由Netflix提供

单身即地狱

Single's Inferno

可在Netflix观赏

单身即地狱？如此重话，要单身人士作何感想？各位有怪莫怪，串流平台的节目选择多，节目名称总要吸睛才有人想看。我就是被名称吸引而点击观看的，刚开始觉得内容“无脑”，后来也许八卦心态作祟，我在窥探单身男女的感情世界时，渐渐觉得津津有味，娱乐指数高。

节目定位为竞赛类真人秀节目，内容是准备脱单的火辣单身男女来到名为“地狱岛”的荒岛寻觅真爱，共度九天八夜，只有找到另一半才能与爱侣相携离开，前往美好的“天堂岛”共度浪漫之夜。既然在岛屿拍摄，少不了巧克力腹肌壮男和海边美女的养眼画面。节目中也穿插摄影棚主持人洪真庆、李多熙、曹圭贤和韩海的评论。

前四集有四女五男参与，言下之意，有一男肯定落单。他们不是艺人，但当中有网红和模特儿。女出演者有申芝燕、姜素妍、安艺媛和宋智雅，男出演者是金贤中、文世勋、金俊植、崔时训和吴振泽。节目组在第五集加入两女一男，创造新局面。节目共八集，我看了六集，总结一些想法。

男人眼睛“贴邮票”？

看这个节目会发现男性与女性的审美观差距大。女出演者的“人气王”是25岁的宋智雅，她是美妆网红和模特儿，外表神似韩国女团Blackpink的成员Jennie，每回登场似走时尚秀，金光闪闪，成为最多男出演者渴望的对象。

宋智雅的人气在节目播出后不断上涨，社交媒体Instagram的粉丝人数已破170万。但有些女生的特质，是异性超爱，同性不爱的，宋智雅正属于这一类。我与女同事聊节目时，觉得阳光直爽的姜素妍更讨喜，不解宋智雅为何那么受欢迎，纳闷地想：“男人的眼睛是不是贴stamp（邮票）？”

但不得不佩服宋智雅的“撩男”功力，时而单刀直入，时而搞神秘，擅长营造暧昧氛围，把雄性动物“电”得神魂颠倒，已被网民封“撩男教科书，斩男天花板”。

太直率、太亲民没人爱？

34岁的姜素妍和27岁的安艺媛是阳光型女孩，前者经营拳击健身中心，为人直率，会透过跟人沟通解开心结；后者是健身教练，擅长搞气氛，跟大家打成一片，却少了异性缘。

“直率”和“亲民”看来无法吸引异性。第一集中，男出演者吴振泽的第一选择是姜素妍，但吴振泽后来因游戏规则限制，选了申芝燕约会，姜素妍后来不是滋味，找吴振泽开诚布公地谈心，但男方似乎被她的直率吓到无语。另外，姜素妍直言直语，奉劝文世勋放弃一见钟情的申芝燕，并提议他考虑自己，引起对方不悦。

至于安艺媛，她与第六集加入的车炫承聊天时，开朗的个性逗得男方笑脸盈盈，原以为两人成事了，可惜男方最后还是选了人气女约会。

死守或放手？

男出演者的“苦主”是27岁的文世勋，他陷入郞有意，妹无情的局面，对25岁“清纯派”的申芝燕一见钟情，爱意满满，女方明显兴趣缺缺，不想跟他独处。新加入的出演者金秀敏和成敏知双双向他表达好感，但他似乎执着于申芝燕，俨然为一棵树放弃整个森林，真想敲他的头，叫他醒一醒！这份“专一”是否会开花结果？待最后两集揭晓。

开着餐车交朋友第一季

佳乐台（新电信Ch502） 晚上11.00

亚洲影帝黄秋生原来是“隐藏版食神”，他连同Kid林柏昇和宋柏纬，在原创美食实境系列中担任主厨，开着餐车交朋友，游走台湾吃喝玩乐。

军舰岛

8频道 晚上10.30

黄晸玟饰演的韩国人带着女儿前往日本长崎端岛工作，他和其他怀抱淘金梦的人，被骗到军舰岛的1000米地底下当煤矿奴隶，军人（宋仲基饰）得知真相后，决心拯救400多名矿工。

安家（首播）

Ｕ频道 晚上9.00

主演：孙俪、罗晋、张萌、王自健、田雷。推崇铁腕管理的房似锦空降房产中介业的静宜门店，与采“人性流”管理方式的原店长徐文昌一起担任双店长，业务员在两名店长的较劲中左右为难。在房似锦的努力下，门店的业绩提升，开始振奋士气，他们在帮助客户安家之余，也见证客户生活的喜怒哀乐。

金都

CM+（新电信Ch571）晚上9.00

主演：邓丽欣、朱柏康、鲍起静。香港女子在男友求婚时，想起多年前的秘密。她为了赚钱，和陌生中国男子假结婚，多年来一直未离婚，一直逃避的她，必须要面对自己的过去。

新兵正传4

Ah Boys to Men 4

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：陈伟恩、林俊良、王伟良。梁智强执导的军教片，继第一、二集的陆军新兵和第三集的海军蛙人后，在2017年的第四集中Ah Boy们转眼变成战备军人。本片把装甲部队搬上大银幕，也有女军官与回营受训后备军人间的故事。