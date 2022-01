知名影评网站 受欢迎电影与烂片有哪些 ？

图片由片商提供

2021年全球最卖座电影是《蜘蛛侠:不归之战》(Spider-Man:No Way Home),知名网站上受欢迎的电影与烂片又有哪些?

奥斯卡最佳导演赵婷的《游牧人生》(Nomadland)与漫威片《永恒族》(Eternals),梁朝伟的华人漫威片《尚气与十环帮传奇》(Marvel Studios' Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings,简称《尚气》),在西方电影网站都榜上有名。中国电影《雄狮少年》则在华人网站摘冠。

“烂番茄”最新鲜:

《灵魂乐之夏》

烂番茄(Rotten Tomato)新鲜指数最高的十大电影是《灵魂乐之夏》(Summer Of Soul)、《父亲》(The Father)、《寻猪之旅》(Pig)、《犹大与黑弥赛亚》(Judas And The Black Messiah)、《健听女孩》(Coda)、《犬之力》(Power Of The Dog)、《蜘蛛侠:不归之战》、《狂舞纽约》(In The Heights)、《寻龙传说》(Raya And The Last Dragon)与《游牧人生》。

IMDB榜首:

《沙丘瀚战》

IMDB的十大电影是《沙丘瀚战》(Dune)、《自杀突击队:集结》(The Suicide Squad)、《永恒族》、《真人快打》(Mortal Kombat)、《查克史奈德之正义联盟》(Zack Snyder's Justice League)、《哥吉拉大战金刚》(Godzilla Vs Kong)、《黑寡妇》(Black Widow)、《活死人军团》(Army Of The Dead)、《库伊拉》(Cruella)和《尚气》。

可见赵婷不论是导艺术片或是商业大片,均获青睐。张震参与演出的好莱坞大片《沙丘瀚战》,本土姜黄经汉参演的好莱坞片《真人快打》,以及《疯狂富豪》导演朱浩伟的歌舞片《狂舞纽约》也都榜上有名,可喜可贺。

虽然歌手发行专辑大不如前,但叫人惊讶的是以音乐为题材的《灵魂乐之夏》大受欢迎,该纪录片回顾了哈林文化节和著名的伍德斯托克音乐节在同一个夏天举行,超过30万人参加的盛况。IMDB榜以商业大片为主,烂番茄则出现比较多偏艺术的电影,例如Nicolas Cage(尼古拉斯凯奇)的《寻猪之旅》,他透过找猪展开自我救赎,有别于他在商业片的演出。

豆瓣榜首:《雄狮少年》

豆瓣发布的2021年度电影榜单,票房丰收的《长津湖》没入榜,冠军片是获8.3分的《雄狮少年》,讲述留守少年阿娟和好友阿猫、阿狗在退役狮王咸鱼强的培训下参加舞狮比赛,经过重重磨砺,从病猫变成雄狮的成长故事。此中国动画片争论不断,因为角色都是清一色的眯眯眼,不少网友认为主角两眼之间的距离根本不是灵长类动物该有的比例,因此觉得存在刻意丑化角色的嫌疑。但也有网友认为,没必要每个主角都是水灵灵的大眼睛。

其他上榜片是《孤味》《你好,李焕英》《同学麦娜丝》《无声》《吉祥如意》《悬崖之上》《白蛇传·情》《扬名立万》《拆弹专家2》。《同学麦娜丝》和《无声》是2020年11月份上线的片子,不知为何都放入去年的榜单中。刘德华演出的《拆弹专家2》2020年在本地推出,香港因疫情去年才公映,所以入了2021年榜,说得过去。《扬名立万》与《雄狮少年》分别将在本月20日与27日杀进本地戏院。

豆瓣年度冷门佳片是美国电影《健听女孩》,讲述一个聋哑家庭中唯一有听觉的高中女孩鲁比,每天要帮助父母和哥哥操持渔业生意,加入高中合唱团后,鲁比得在梦想和家族之间做一个选择。

豆瓣十大烂片

古天乐、姜文作品上榜

豆瓣2021年十大烂片,古天乐、姜文等的作品都上榜。十大评分低的电影是4.3分的《二哥来了怎么办》、3.9分《真·三国无双》(古天乐)、3.7分《阳光劫匪》、3.4分《合法伴侣》、3.3分《八月未央》、3.2分《图兰朵:魔咒缘起》(姜文)、3分《日不落酒店》、2.8分《测谎人》、2.4分《遇见喵星人》与零分的《孤胆行动》。