《拦截声命线》揭诈骗手法 两主角曾险掉陷阱

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韩国电影《拦截声命线》（On The Line）以电话诈骗为题材，刻画诈骗集团如何精心布局，诱导人们坠入陷阱。故事描述釜山建筑工人的血汗钱被骗走，身为工地领班、刑警出身的瑞俊（卞约汉饰）为了追查骗子行迹，潜入诈骗集团位于中国沈阳的基地，见到负责人郭专家（金武烈饰），并得知对方正筹划更大的骗局。

电话诈骗手法与时并进

这部电影揭开诈骗集团的运作，包括根据每个被害者的不同身份和处境量身编写诈骗流程，还有应对突发状况的剧本，让人大开眼界。两位主角金武烈和卞约汉接受《联合早报》访问时说，希望电影能提高公众的防诈骗意识。

金武烈说：“电话诈骗是一个精密的犯罪计划，那些骗子知道要用怎样的字眼和口吻，直击被害者的弱点。我希望观众看了影片能意识到，任何人都可能受骗，也能更懂得如何避免受骗。”卞约汉拍了这部片发现，电话诈骗手法不仅多样化，也与时俱进，不断推陈出新。

两位主角都曾差点坠入诈骗陷阱。卞约汉透露：“一开始收到剧本时只觉得很有趣，后来我到国外拍摄其他作品时，和经纪人住在同个房间，母亲突然联络我，说收到我要她汇200万韩元（约2300新元）到经纪人账户的短信。我平常有跟母亲拿零用钱，但会对母亲用敬语，那则短信却用半语，母亲觉得可疑。我惊觉原来诈骗离我们这么近，想让大家知道其严重性，所以决定演出这部电影。”

金武烈也遇过类似事件，“有人假冒我传短信给母亲，但我已经很久没跟父母拿零用钱。如果母亲没联络到我，可能就会汇钱给对方，真的很惊险。”金武烈说拍这部电影让他加强了防范意识，有信心不会受骗，但不忘提醒自己不能自负。

《拦》在韩国上映首日就登上票房冠军，许多观众表示要推荐亲友观看。卞约汉认为电话诈骗一直在发生，即使有所警觉，还是有人受骗，这部作品是给观众一个最真实的警惕。

两演员相互欣赏

两位实力派演员精彩飙戏，让人看得刺激又过瘾。谈到对彼此的印象，卞约汉说：“我是金武烈的粉丝，我们的演戏理念相近，合作起来默契很好。”

金武烈透露卞约汉虽然戏份很多，拍摄时间长，但在拍其他演员戏份时他没有趁机休息，而是专心地看着屏幕观察其他人的演出，“我和朴明勋对戏时，他在一旁观看，给了我们真诚的赞赏。他对同剧演员的尊重让我印象深刻。他演出也很卖力，大家透过银幕可感受到他的热忱。”

两人都有一段时间没有推出电视剧，卞约汉上一部电视作品是2018年《阳光先生》，金武烈则是2017年《坏家伙们：恶的都市》。好消息是两人都将有新剧，卞约汉正在拍摄改编自德国作家Nele Neuhaus（内尔诺伊豪斯）同名推理小说的《白雪公主必须死》，金武烈今年则有Disney+原创新剧“Grid”。

《拦截声命线》可在星和视界的自选影院和新电信的随选电影购买观看。