照片被盗用卖减肥茶 郑荔分呛：这是神水吗？

本地艺人“一大粒”郑荔分的照片被盗用来卖减肥茶，她气得在个人Instagram发文澄清：“我没有喝这个茶！请不要盗用我的照片还移花接木把我手上的蛋糕换成你的产品。”

原来郑荔分的一张手捧蛋糕照被换成手捧某品牌的减肥茶宣传照，盗用者还写道：“喝了一段时间，就甩了30公斤！”

郑荔分回呛：“请问这是仙丹神水吗？怎么我自己不知道？亲爱的朋友们请您不要相信！我没喝过个茶！！世界上没有那么容易的减肥方法，只要喝这个茶就可以瘦30公斤？”

Ah Boy陈伟恩点赞并留言：“感谢你让大家知道。如今的互联网非常可怕，我看到帖子差点想找网址看看那是什么神仙茶。”也有网友留言：“他们如此不道德”“这种事都干得出来的牌子，直接拉黑它！感谢提醒哟！太恐怖了。”

郑荔分昨天接受《联合早报》访问时说，这是她第二次照片被盗用，“上一次是塑身内裤，是朋友传给我看，我才知道。这次是吃的东西，太严重了，万一吃出问题，该怎么办？”她表明自己在互联网上并不太活跃，这次也是艺人朋友看到后转发给她。她强调：“如果是我自己代言的产品，我一定会在个人社媒发消息，所以大家要很小心，因为健康最重要。”她也说在IG发文后，盗用者并没有道歉，强调：“网络的假消息，很不应该，很不道德。”

在线上为春节亮灯仪式助兴献唱

郑荔分昨晚通过午言媒体安排，在线上为牛车水春节的亮灯仪式助兴献唱，她在表演前抽空接受本报的访问。她说疫情下得保持乐观的心，“开心与不开心，日子都要过，不如开心过。我想这次的冠病疫情，也让大家学会共享天伦之乐，重视家庭凝聚力。”她暂时没出国度假的计划，因为家中有长辈，不想给老人家带来风险，她也幽默地说：“我很怕死，做完工就回家。还是有责任感比较好。”

至于虎年的计划，她说：“正在接洽一些新工作，有就接，疫情下有工作是很开心的事。”