奥斯卡首位非裔影帝去世 薛尼鲍迪享寿94岁

奥斯卡史上第一名获影帝的非裔演员Sidney Poitier（薛尼鲍迪），今天（1月8日）传出去世的消息，享寿94岁，死因目前仍待进一步说明。

据路透社的报道，巴哈马总理Philip Davis（菲利普戴维斯）周五（1月7日）表示：“今天早上得知薛尼鲍迪爵士去世的消息，我深感悲痛，”戴维斯在面簿上播放的演讲中也说：“但即使在我们哀悼的同时，我们也在庆祝一位伟大的巴哈马人的生活：一位文化偶像、演员和电影导演、企业家、公民和人权活动家，以及后来的外交官。”

戴维斯在对外披露这个遗憾的消息时，引起各界震惊及不舍。娱乐圈名人士纷纷发文悼念，其中包含知名影星Jeffrey Wright（杰弗里怀特）、Rosanna Arquette（罗珊娜阿切）与黑人影帝Denzel Washington（丹素华盛顿）等。丹素华盛顿说：“我爱你、尊敬你、模仿你。”

薛尼鲍迪出生于美国迈阿密，在巴哈马成长，是第一位非裔奥斯卡影帝，1963年时他出演电影《原野百合花》（Lilies of the Field）获肯定，凭着精湛的演技勇夺1964年奥斯卡最佳男主角奖。

薛尼鲍迪的影视作品将近55部，除了演艺成就，他自1997年开始，还曾出任巴哈马驻日本大使，并担任巴哈马驻联合国教科文组织大使。