男星谈妈妈吃了自己的药去世 惹杨洋爆哭

（杭州讯）中国男星马天宇外型帅气，曾主演《凉生，我们可不可以不忧伤》《怪侠一枝梅》等剧，出道15年颇受粉丝喜爱。他近日在节目中提及童年，透露妈妈用来轻生的安眠药是他买的，自责表示“我如果没有想吃巧克力就好了”，一番话让现场艺人都泪崩。

马天宇在浙江卫视《青春环游记3》7日播出的节目中，提到5岁丧母的童年回忆，说道：“如果我当时没有那么想吃那块巧克力，或许我就是一个有妈妈的孩子。”当年他的母亲因不堪家庭压力，想要轻生，于是拿钱叫儿子去买安眠药，“然后我就买了，然后她就说让我拿剩下的钱去买一盒巧克力。”

马天宇透露，当时母亲有带着自己一起轻生，“但是我活过来了。”他的一番话让在场的杨洋、范丞丞、贾玲等人听了都忍不住心疼落泪。对此，柳岩高情商安慰他说：“你能活过来，可能也是她并不想真的让你走。”片段让网民看了都心碎直呼：“真的好心疼。”“他还很努力地笑着……”

马天宇在丧母后，父亲就留下一屁股债务消失，他从小便由收入微薄的爷爷、奶奶带大，也因此还没成年就扛起照顾全家的责任，在16岁那年踏上北漂之路，为了家中生计进入演艺圈。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

新加坡援人协会：1767

关怀辅导中心：1800-353-5800

心理卫生学院：6389-2222

新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

圆缘助线（华语）：67410078