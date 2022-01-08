直播节目受访 父亲狄龙突闯入训话 谭俊彦：事先安排好

夺得双料视帝台下接受电视直播采访，父亲狄龙突然闯入并训话5分钟，谭俊彦首发声澄清。

“星二代”谭俊彦上星期天在香港TVB《万千星辉颁奖典礼2021》中摘下“最佳男主角”和“马来西亚最喜爱TVB男主角”两个奖项，成为本届颁奖典礼的“双料视帝”，也是艺人的父母狄龙与陶明敏台下见证这历史性的一刻，再加上颁奖礼后父子俩接受访问，并相拥祝贺，场面格外温馨感人。

不过，当谭俊彦接受直播的访问时，狄龙突然闯入，且对着镜头向儿子训话5分钟，场面十分尴尬，这段影片之后在网上引起广泛的热议。

针对父亲突然闯入节目，谭俊彦接受《新明日报》音频访问时首度发声，他澄清说，父亲没有私自闯入，而是节目组原本就安排和他一起受访，“颁奖典礼刚结束，台下的状况有些混乱，所以就让人误解父亲是闯入镜头，而且我也没有错愕，希望大家不要误会。”

至于被父亲在镜头前训了5分钟话，谭俊彦说他不觉得那是训话，反而是父亲的真心话，“父亲是个传统思想的人，说话前没有考虑那么多就直接说了，实际上那是他的真心话，而且当晚我得奖，他老人家真的非常开心。”

谭俊彦击败大热张振朗夺得视帝一奖，坊间也掀起一阵议论，不少网友认为他不够资格，记者问他如何看坊间和网上的各种议论呢？

他淡定地回道：“颁奖礼结束后到今天，我一直都在工作，暂时还没有时间看网上的新闻报道”。

得奖是天时地利人和

对于自己能得双料视帝，谭俊彦认为一切是天时地利人和的配合，“今年自己很幸运，自己主演的《换命真相》在台庆期间播，所以觉得获奖主要原因是天时地利人和，当然最重要还是努力。”

问他是否会因双料视帝往后工作上倍感压力？

他回道：“其实相反，拿了之后可以把以前全部的压力放下来，说真的，我很久都没有处在一个放松的状态，当然压力也是一种好事，现在得了奖可以将以前的压力都放下，我就能期待自己能投入到下一个角色。”

和父母太太拜佛祈福

谭俊彦告诉记者自己得奖感觉就像梦幻，他非常感激支持他的朋友和给他机会的监制等。获奖后当晚，谭俊彦说没有庆祝，因为回到家已经是凌晨两点，再回复祝贺的简讯，之后就上床睡觉。

“隔天和家人到我的餐馆吃顿饭，直到颁奖礼后的两天，才和太太、父母去拜大佛祈福，就当做是庆祝。”