不让同学知道母亲是陈秀环 蔡詠晴：忧影响妈妈

念书时，从不让同学知道妈妈是本地阿姐陈秀环，“星二代”蔡詠晴说：担心自己影响了妈妈！

本地阿姐陈秀环育有三个女儿蔡詠晴、蔡绮耘及蔡依凌，日前蔡詠晴推出了首支英语单曲《I Can Fly》，昨晚（1月7日）她接受《新明日报》访问时说，因为从小就喜欢音乐，一直以来就很想推出自己的单曲或专辑，但碍于学业忙碌就耽搁了！

“我18岁时，就有这样的想法，但后来升上大学，功课非常忙，根本没有多余的时间去录歌曲，直到去年毕业了，腾出了一些时间去完成自己的这个梦想。”

蔡詠晴说，这首歌曲不是一般的情歌，而是唱出自己对周遭生活的一些感想及心声，尤其这两年在疫情下的生活感受。

作为星二代，从小就在明星的光环下长大，问蔡詠晴是否会倍感压力？

她笑着答道：“会呀，我都不敢让同学知道母亲是艺人。”

蔡詠晴解释，自己担心一旦同学知道母亲是艺人，他们或许会“远离”她而不与她做朋友，再来，自己在外头的言行举止都要特别留意、谨慎，担心万一有些什么不好的行为，而因此对妈妈造成影响。

她笑着说：“所以，我一般在周末都不出门，甚至很少去人多的地方。”

不过，蔡詠晴说，她12岁那年才知道母亲陈秀环是本地艺人，“小时候和妈妈出外时，总看到很多人跟妈妈打招呼，问妈妈时，她总是回答说是朋友，当时我心想，哇，妈妈好多朋友。”

蔡詠晴说，直到12岁，她在网上看到陈秀环主演的《飞越银河》，才恍然发现原来母亲是艺人。

记者问她有追看下去？“没有，那部剧很久了，效果不好。”

她也透露，家中有个不成名的规矩，就是不会去看家中成员主演的作品，“像我妹妹演戏，或以前我也演过戏，妈妈也没去看，因为不想影响大家。”

陈秀环和长女蔡詠晴。（网络）

陈秀环是虎妈？

蔡詠晴和两个妹妹的学业成绩不俗，她学钢琴，两个妹妹学小提琴，可以看得出陈秀环的细心栽培，记者问蔡詠晴，母亲是否是个严厉的虎妈？

她笑着答：“是，妈妈好像曾经在电视节目中承认过，不过，她对我们的要求虽然高，但不会逼我们去做我们不想或没有兴趣的事情，凡事都让我们自行选择，对我们唯一的要求是，无论我们做什么不能三分钟热度，一定要坚持到底。”

蔡詠晴补充说：“实际上，我们三姐妹有个快乐的童年。”

没有演戏细胞

24岁的蔡詠晴去年医科毕业，目前在竹脚妇幼医院当实习医生。

母亲陈秀环虽然是演员，但蔡詠晴说，她对演戏没有兴趣，也自觉没有演戏细胞，故从来没有想过要在娱乐圈发展，相反地，她从小就立志要当悬壶济世的医生。

“从小我看到医生穿着白色的医生袍，感觉很像天使，而天使在医治人们的各种疾病，所以我就立志长大后要当医生。”

目前，她在竹脚妇幼医院当实习医生，实习后准备选修外科，对于自己选择当医生，蔡詠晴说父母非常支持与鼓励她。

她告诉记者，在当实习医生的她必须轮值夜班，每次夜班回家，妈妈就会煮一碗热腾腾的汤给她喝，让她十分感动。