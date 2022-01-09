按赞情人 Like for Likes

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

主演：刘亚仁、李美妍、金柱赫、崔智友。知名电视编剧，一炮而红的演员，无家可归的空服员，被抛弃的中年厨师，从未谈过恋爱的作曲家，纵横情场的电视制作人，这六人在面簿按赞结下情缘，他们最终会否因此找到真爱呢？

欢喜大世界 2

8频道 晚上9.00

艺人陈泓宇、巫许玛丽、王昌黎分享掌握基本数码能力的重要性。来自民防部队的陈心怡示范急救方法。

从这里开始

8频道 晚上10.30

应该怎么样定义新加坡人？重新审视多元文化的价值观、身份、英雄主义，如何让新加坡这个小红点，克服根深蒂固的民族偏见。

猎杀 The Hunt

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

2020年美国惊悚片，讽刺美国左右派的政治鸿沟。由Betty Gilpin、Isaac Barinholtz、Hilary Swank主演，讲述12名陌生人在空地醒来，不知自己身在何处，凶残的社会精英展开猎杀人类的游戏。猎物之一的克丽丝朵奋力抵抗，猎人精心安排的计划有出人意料的转折。

大乐师为爱配乐

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

小混混阿勇（郑中基饰）靠一首在网络流传的神秘Demo维持心灵平静，他看管被绑架的少女子牧（颜卓灵饰），两人恶斗连场。阿勇发现子牧正是Demo的作曲人，子牧假意答应为躁狂的阿勇施以音乐治疗，她因困境灵感涌现，写出动人乐章。她还发现阿勇的肺活量强大，音域辽阔，两人因为音乐改变命运。