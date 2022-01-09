回巢演戏可能性低 沈金兴吁支持本地剧

离开演艺圈26年，沈金兴没空演戏，但不忘呼吁支持本地影视作品。

前艺人沈金兴与营养师妻子蔡铠锶最近携手出书，应新作《生活》接受《联合早报》专访当天，沈金兴分享书中关于自然疗法、反射理疗的内容时严肃认真，谈到日常点滴则幽默十足。他说，前阵子在小贩中心买粿汁时，有路人对他说“我是你的粉丝”，他打趣回对方：“你没有品味，怎么这么堕落看我的戏，不要看老Ah Pek（阿伯）了！”另一次，他使出金蝉脱壳之计，对认出他但忘记其名的路人自称姓“刘”名“德华”，路人回过神时，他已溜走了。

沈金兴多年来忙于保健事业、布道工作等，回巢演戏的可能性微乎其微。他说：“除非是很特别的情况，比如我的时间安排得到，或者，那个剧本是我非常想要的。”他是新加坡广播局（新传媒前身）第七期演员训练班的学员，26年前离开电视圈，他认为，演艺经验有过就好，还有其他事待他投身处理。

出书加宣传花费上万元

沈金兴主要关注时事新闻，平时不煲剧，但他认为，本地影视作品需要国人支持，“因为新加坡的影视圈（比起其他地区）太脆弱了，我们一定要支持自己的作品。”他的另一半便是本地剧的支持者。记者问蔡铠锶，以前有没有看过老公的戏？她说：“以前家庭环境很辛苦，我其实没时间看戏，但看过《三面夏娃》，他是主角，随便一看都是他的脸……还好有看这部戏。”

沈金兴2016年推出自传《活路》，《生活》是他的第二本著作，有中英两版，编写时间两年多。部分内容源自他酝酿40多年的笔记，包括母亲1981年被诊断罹患鼻咽癌后，他钻研自然疗法的心得，所推荐的10个保健运动，蔡铠锶的饮食疗法博士论文，夫妻俩研发的40道保健抗癌佳肴食谱，宗教信仰内容也收录其中。

沈金兴告诉记者，出书、宣传，制作相关视频，举办活动的花费以上万元计算，“我的发行商问我‘你要亏多少钱，肯定吗？’，但我们很愿意，因为可以帮到很多人。”

自然疗法属医学界的非主流，存在争议，对此，夫妻俩尊重每个人的想法和选择，沈金兴也强调尊重西医，夫妻俩并非医生，只盼透过新书发扬保健理念，在身心灵方面帮助病患减少病痛，为社会尽一分力。蔡铠锶说：“我跟金兴讲，出这本书有一点死而无憾的感觉。”

老婆的话多数要听

58岁的沈金兴和蔡铠锶相差13岁。沈金兴笑说：“我在吵架的时候对她说过，我出社会的时候，她还在精虫里游泳！”但他也告诉记者：“老婆很多时候讲的话还是要听的！多数要听，不是每一个要听！我年纪大，人生经历多，但她讲的话，我很多时候要反思，当下觉得她的话奇怪，后来再想想，其实是我奇怪。”

访问中，沈金兴多次称赞妻子的中英双语和书写能力，工作能力与学业成就，言谈中流露对妻子的欣赏。蔡铠锶是沈金兴的第二任妻子，两人不计划生儿育女。直言直语的沈金兴幽默说：“知道太太每个月来月经，我就‘哈利路亚’，要不然七老八十还带孩子读书，那就惨啊。”