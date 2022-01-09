奥斯卡首位非裔影帝去世 薛尼鲍迪享年94岁

（综合讯）奥斯卡史上第一个非裔影帝Sidney Poitier（薛尼鲍迪）前晚传出去世的消息，享寿94岁，死因待进一步说明。

路透社报道，消息由巴哈马总理Philip Davis（菲利普·戴维斯）透露，他7日在面簿说：“即使在我们哀悼的同时，我们也在庆祝一位伟大的巴哈马人的生活：一位文化偶像、演员和电影导演、企业家、公民和人权活动家，以及后来的外交官。”

娱乐圈人士纷纷发文悼念，包括知名影星Whoopi Goldberg（胡比高拔）、Jeffrey Wright（杰弗里怀特）、Rosanna Arquette（罗珊娜阿切）、名主持人Oprah Winfrey（奥普拉温弗里）等，黑人影帝Denzel Washington（丹素华盛顿）则说：“我爱你，尊敬你，模仿你。”

美国媒体给予高度评价

薛尼鲍迪出生于美国迈阿密，在巴哈马成长。他在50年代入行时，好莱坞正开始注意种族平等的议题，但是让黑人担纲主角的电影仍是少数。美国媒体写道：“是鲍迪以他轻柔但充满力道的声音，他精准的说话方式，还有至为重要的正直感，吸引了大众的注意力。”

鲍迪1963年演出电影《原野百合花》（Lilies of the Field）获肯定，在隔年勇夺奥斯卡影帝。他的影视作品将近55部，后来演而优则导，导过不少商业片，并在2002年获颁奥斯卡终身成就奖。

除了演艺成就，他自1997年开始，还曾出任巴哈马驻日本大使，并担任巴哈马驻联合国教科文组织大使。2009年更荣获当时美国总统奥巴马颁发总统自由勋章。