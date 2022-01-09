IU横扫“金唱片”3奖　4冠王BTS“现身”答谢

（首尔讯）韩国“第36届金唱片大赏”昨天（8日）在高尺天空巨蛋揭晓，IU与“防弹少年团”（BTS）分别抱走数位音源及唱片年度大奖，BTS与怪物新人“aespa”都拿下四奖，并列大赢家。

颁奖礼由成始璄、李多熙和李升基担任主持人，颁奖艺人包括郑雨盛、朱智勋、全昭旻、安孝燮和安普贤等。过去数位音源和唱片类别分两天颁奖，今年因冠病疫情升温，改在同一天举行。

出道13年的IU首度拿下唱片本赏，她开心表示：“我还剩下这么多的第一次，这件事让我非常的悸动。我剩下的所有第一次都想与Uaena（粉丝名称）一起（经历）。”她二度登台拿数位音源本赏时，感谢道：“去年真的很努力在音乐活动，谢谢大家持续喜欢，真的是很幸福的一年。”

同样横扫唱片和数位音源本赏的BTS虽然缺席，但是主办单位早前预告将首度公开他们去年底在美国洛杉矶开唱的表演片段，播放“Life Goes On”和“Butter”两首歌送给粉丝。

他们以热卖372万4898张的“BE”连续5年获得唱片年度大奖，透过事前录好的影片发表感言。队长RM表示：“BE是所有成员从企划开始就参与的专辑，很多人感同身受，我们也觉得很欣慰，要跟一直支持我们的ARMY（粉丝名称）分享荣耀。”