向云 潘玲玲合伙卖鱼生 陈之财 黄世南当“送货司机”

拥有35年圈内姐妹情，自嘲都不是“做生意的料”，阿姐向云、潘玲玲携手经营鲍鱼鱼生生意！

《新明日报》曾率先报道，向云与妹妹陈美嫦合开网店卖有机食品，据最新消息，新春将至，向云将与圈内好姐妹潘玲玲“卖”捞鱼生！

潘玲玲首次做生意，昨午（1月8日）受访告诉《新明日报》：“与向云合伙是因为她让我很舒服，哈哈！”她补充，“我出道时向云已是阿姐，但她很疼爱我、会教我演戏，也很乐意分享，我们很合得来，她是个能谈心的姐姐！可能我们都属于与世无争、不会勾心斗角的人。”

两人都超爱捞生

“玲玲开朗、可爱、率直，她厨艺好、也擅于烘焙，会特别烘焙面包做给我吃，很窝心！”向云说。

向云入行打从《都市新干线》直至《银色嘉年华》，烹调节目前后做了20多年，认识无数名厨，近年与民间厨王曹勇师傅结缘，动念合伙做鲍鱼鱼生生意。

说到鱼生，向云可从初一“捞”到十五，把捞鱼生当正餐裹腹；玲玲春节同样可以天天“捞”！

因此，两“捞后”决定采取天然有机食材配鲍鱼，搭配少油少甜少盐，一样捞得齿颊生香。

玲玲“卖”鱼生，潘家全体出动，除了玲玲的弟弟家人，二十四孝老公黄世南当上“私召车送货司机”，四五辆车全岛送！

向云则出动之财“私召车”，“除了鲍鱼鱼生，8月我和玲玲再合作月饼，我们会继续开拓饮食商机。”

问动向，玲玲手头上有两部新剧，胡鹤译监制的《灵异》，她饰演被车撞死的慈母，魂魄仍守护儿子方展发，她戏言“全剧只须穿一件戏服”。

另一部则是《寄生》，玲玲演一个出狱母亲，儿子是孙政，继子是谢俊峰，“这是个悲剧人物，我近乎素颜出镜。”

向云正在拍的有《你也可以是天使4》，还有新剧《你的世界我们懂》，她饰演一名精神病患兼失智症者，丈夫是朱厚任；她也主持《银色嘉年华》，天天忙忙忙。

玲玲透露：“我们两个都是FB白痴，本月13日晚上8点30分开直播谈新年事谈生活，到时大家就会看到我们怎么‘笨手笨脚’......”

家翁去世不足一年 潘玲玲不派红包

“春节也不派红包！”玲玲受访说，因世南父亲去世不足一年，按照传统习俗，家里忌“红”，过年不摆橘子春节花卉。

向云提到春节必挂春联、买年花，她感叹：“疫情持续几年，也不流行拜年，所以春节过得简单许多，不过，上门向长辈跪拜道贺，是陈家小辈必做的事。”

玲玲闻言补充：“世南也要求儿子跪拜长辈，向对方拜年。”