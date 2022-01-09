李国煌温泉照曝光 太太爱的宣言好感人！

来自 / 早报数码

发布 / 2022年1月9日 3:19 PM

李国煌泡温泉的照片曝光。（取自IG）
李国煌泡温泉的照片曝光。（取自IG）

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（本地讯）李国煌的太太黄爱玲在Instagram分享老公泡温泉的背影照，让李国煌的“裸照”曝了光。不过网友的焦点却是黄爱玲爱的宣言，她写道：“我会一直守在你背后支持你!”既呼应老公的背影照，也表达了夫妻俩浓浓的情意。黄爱玲另外用英文写下：“你在生命中踏出的每一步，记得，我就在你背后支持你。”让网友感动得纷纷按赞，留言：“好甜蜜！”

黄爱玲在贴文中标注照片是早前在台湾泡温泉时拍摄的。李国煌前年凭《男儿王》角逐金马影帝时飞往台北出席，去年11月再赴金马担任颁奖嘉宾，两次台湾行太太都跟随在身边。

李国煌与妻子黄爱玲结婚恩爱如昔。（取自IG）

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