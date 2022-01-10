《鱿鱼游戏》吴永秀获金球奖最佳男配角奖

第79届金球奖于本地时间今早（1月10日）10时起揭晓得奖名单。奖项分为电视类和电影类，电视类方面，红遍全球的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》获提名剧情类最佳影集，最佳男主角（李政宰）和最佳男配角（吴永秀）三奖。这是首度有韩国戏剧与电视演员提名金球奖奖项。

在Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》中扮演幕后主脑“001参赛者”的韩国76岁演员吴永秀打败美国演员Billy Crudup（比利克鲁登）、Kieran Culkin（基伦克金），Mark Duplass（马克杜普拉斯）和英国演员Brett Goldstein（布莱特高德斯坦），荣获电视类最佳男配角奖。

今年的典礼，相信是史上最快结束的金球奖。本届金球奖以“私人形式”举办，因此不设红地毯、没有艺人出席，甚至没有网络直播，得奖名单在金球奖网站上实时更新，故被称为“史上最黯淡金球奖”。

主办单位“好莱坞外籍记者协会”（HFPA）本月7日对外宣布此消息时，给予的理由是疫情。不过，有指是因为《洛杉矶时报》去年踢爆HFPA的连环丑闻，包括种族歧视、性骚扰、受贿等，引发争议。Netflix、Amazon与华纳发声明抵制金球奖，Tom Cruise（汤姆克鲁斯）退回三座奖项以示抗议，李政宰日前也表态不参与典礼。