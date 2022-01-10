妮可基曼夺影后 女神卡卡遗憾金球奖

第79届金球奖公布得奖名单，《豪门谋杀案》（House of Gucci）的Lady Gaga（女神卡卡）在“剧情类最佳女主角”呼声高，但姜还是老的辣，不敌演戏资历比她丰富许多的Nicole Kidman（妮可基曼），后者凭《里卡多一家》（Being the Ricardos）突围，也是妮可基曼继2003年电影“The Hours”后，再次在这个项目称后。

黑人影星Will Smith（威尔史密斯）凭《王者世家》（King Richard）里不理会舆论，勇栽培两个女儿成为美国网球巨星的父亲，力挫《马克白的悲剧》（The Tragedy of Macbeth）的奥斯卡影帝Denzel Washington（丹素华盛顿）等人，勇夺“剧情类最佳男主角”。这也是他第四次入围此项目，终究得奖。

“音乐或喜剧类最佳男主角”由“前蜘蛛侠”Andrew Garfield（安德鲁加菲尔德）凭《梦想期限》（Tick, Tick...BOOM!）夺得，他也赢得不容易，因为对手有《千万别抬头》（Don't Look Up）的“小里”Leonardo DiCaprio（里奥纳度）与《狂舞纽约》（In the Heights）的Peter Dinklage（彼得丁拉基）等人。

"音乐或喜剧类最佳女主角"竞争超激烈，瞩目入围者有奥斯卡影后Marion Cotillard（玛丽昂歌迪亚）、Emma Stone（艾玛史东）与Jennifer Lawrence（珍妮佛劳伦斯），Rachel Zegler（瑞秋曾格勒）凭《西城故事》（West Side Story）获肯定。