史提芬司匹堡金球奖落败最佳导演 导作《西城故事》却突围

第79届金球奖公布得奖名单,《西城故事》(West Side Story)的好莱坞名导Steven Spielberg(史提芬司匹堡)在“最佳导演”项目不敌《犬之力》(The Power of the Dog)的Jane Campion(珍康萍)。珍康萍第二次入围金球奖最佳导演,第一次夺奖。

故事以对爱存有一丝渴望为核心的《犬之力》(The Power of the Dog)和《贝尔法斯特》(Belfast)获得7项提名领跑,《千万别抬头》(Don't Look Up)、《王者世家》(King Richard)、《甘草比萨》(Licorice Pizza)和《西城故事》获得4项提名紧随其后,《犬之力》也成为赢家,勇夺“剧情类最佳影片”。《西城故事》夺“音乐或喜剧类最佳影片”。

《豪门谋杀案》(House of Gucci)的Lady Gaga(女神卡卡)在“剧情类最佳女主角”呼声高,但不敌《里卡多一家》(Being the Ricardos)的Nicole Kidman(妮可基曼),这也是妮可基曼第二次在这个项目称后。黑人影星Will Smith(威尔史密斯)凭《王者世家》勇于栽培两个女儿成为美国网球巨星的父亲,力挫《马克白的悲剧》(The Tragedy of Macbeth)的奥斯卡影帝Denzel Washington(丹素华盛顿)等人,勇夺“剧情类最佳男主角”。

“音乐或喜剧类最佳男主角”由“前蜘蛛侠”Andrew Garfield(安德鲁加菲尔德)凭《梦想期限》(Tick, Tick...BOOM!)夺得。"音乐或喜剧类最佳女主角"竞争超激烈,瞩目入围者有奥斯卡影后Marion Cotillard(玛丽昂歌迪亚)、Emma Stone(艾玛史东)与Jennifer Lawrence(珍妮佛劳伦斯),Rachel Zegler(瑞秋曾格勒)凭《西城故事》获肯定。

《西城故事》的Ariana DeBose(亚莉安娜黛博塞)击退Kirsten Dunst(基尔斯滕邓斯)与Caitriona Balfe(凯特瑞纳巴尔夫)等女星夺“电影类最佳女配角”。《犬之力》的Kodi Smit-McPhee(柯蒂斯密特-麦菲)夺“电影类最佳男配角”。

《奇幻魔法屋》(Disney's Encanto)力挫《寻龙传说》(Raya And The Last Dragon)等夺最佳动画长片。

最佳外语片竞争激烈,日本电影《在车上》(Drive My Car)狠狠击败了呼声高的伊朗片《一个英雄》(A Hero)、芬兰《六号房间》(Compartment No.6)、意大利《上帝之手》(The Hand of God),以及西班牙《平行母亲》(Parallel Mothers)。

第79届金球奖典礼于新加坡时间今早(1月10日)10时举行。由于疫情,也因为《洛杉矶时报》去年踢爆主办金球奖的“好莱坞外籍记者协会”连环丑闻,包括种族歧视、性骚扰、受贿等,引发争议,今年典礼以“私人形式”举办,没有红地毯,没有艺人出席,甚至没有网络直播,所以今早是透过金球奖的官网宣布得奖名单的。

金球奖电影部分的奖项:

●剧情类最佳影片:犬之力(The Power of the Dog)

●剧情类最佳男主角:Will Smith(威尔史密斯)/王者世家(King Richard)

●剧情类最佳女主角:Nicole Kidman(妮可基曼)/里卡多一家(Being The Ricardos)

●音乐或喜剧类最佳影片:西城故事(West Side Story)

●音乐或喜剧类最佳男主角:Andrew Garfield(安德鲁加菲尔德)/梦想期限(Tick, Tick...BOOM!)

●音乐或喜剧类最佳女主角:Rachel Zegler(瑞秋曾格勒)/西城故事

●电影类最佳男配角:Kodi Smit-McPhee(柯蒂斯密特-麦菲)/犬之力

●电影类最佳女配角:Ariana DeBose(亚莉安娜黛博塞)/西城故事

●最佳导演:Jane Campion(珍康萍)/犬之力

●最佳编剧:Kenneth Branagh(肯尼思布朗)/贝尔法斯特(Belfast)

●最佳动画长片:奇幻魔法屋(Disney's Encanto)

●最佳外语片:在车上(Drive My Car,日本)

●最佳原创音乐:沙丘瀚战(Dune)

●最佳原创歌曲:生死交战(No Time to Die)