史提芬司匹堡金球奖落败最佳导演 导作《西城故事》却突围

第79届金球奖公布得奖名单，《西城故事》（West Side Story）的好莱坞名导Steven Spielberg（史提芬司匹堡）在“最佳导演”项目不敌《犬之力》（The Power of the Dog）的Jane Campion（珍康萍）。珍康萍第二次入围金球奖最佳导演，第一次夺奖。

故事以对爱存有一丝渴望为核心的《犬之力》（The Power of the Dog）和《贝尔法斯特》（Belfast）获得7项提名领跑，《千万别抬头》（Don't Look Up）、《王者世家》（King Richard）、《甘草比萨》（Licorice Pizza）和《西城故事》获得4项提名紧随其后，《犬之力》也成为赢家，勇夺“剧情类最佳影片”。《西城故事》夺“音乐或喜剧类最佳影片”。

《豪门谋杀案》（House of Gucci）的Lady Gaga（女神卡卡）在“剧情类最佳女主角”呼声高，但不敌《里卡多一家》（Being the Ricardos）的Nicole Kidman（妮可基曼），这也是妮可基曼第二次在这个项目称后。黑人影星Will Smith（威尔史密斯）凭《王者世家》勇于栽培两个女儿成为美国网球巨星的父亲，力挫《马克白的悲剧》（The Tragedy of Macbeth）的奥斯卡影帝Denzel Washington（丹素华盛顿）等人，勇夺“剧情类最佳男主角”。

“音乐或喜剧类最佳男主角”由“前蜘蛛侠”Andrew Garfield（安德鲁加菲尔德）凭《梦想期限》（Tick, Tick...BOOM!）夺得。"音乐或喜剧类最佳女主角"竞争超激烈，瞩目入围者有奥斯卡影后Marion Cotillard（玛丽昂歌迪亚）、Emma Stone（艾玛史东）与Jennifer Lawrence（珍妮佛劳伦斯），Rachel Zegler（瑞秋曾格勒）凭《西城故事》获肯定。

《西城故事》的Ariana DeBose（亚莉安娜黛博塞）击退Kirsten Dunst（基尔斯滕邓斯）与Caitriona Balfe（凯特瑞纳巴尔夫）等女星夺“电影类最佳女配角”。《犬之力》的Kodi Smit-McPhee（柯蒂斯密特-麦菲）夺“电影类最佳男配角”。

《奇幻魔法屋》（Disney's Encanto）力挫《寻龙传说》（Raya And The Last Dragon）等夺最佳动画长片。

最佳外语片竞争激烈，日本电影《在车上》（Drive My Car）狠狠击败了呼声高的伊朗片《一个英雄》（A Hero）、芬兰《六号房间》（Compartment No.6）、意大利《上帝之手》（The Hand of God），以及西班牙《平行母亲》（Parallel Mothers）。

第79届金球奖典礼于新加坡时间今早（1月10日）10时举行。由于疫情，也因为《洛杉矶时报》去年踢爆主办金球奖的“好莱坞外籍记者协会”连环丑闻，包括种族歧视、性骚扰、受贿等，引发争议，今年典礼以“私人形式”举办，没有红地毯，没有艺人出席，甚至没有网络直播，所以今早是透过金球奖的官网宣布得奖名单的。

金球奖电影部分的奖项：

●剧情类最佳影片：犬之力（The Power of the Dog）

●剧情类最佳男主角：Will Smith（威尔史密斯）／王者世家（King Richard）

●剧情类最佳女主角：Nicole Kidman（妮可基曼）／里卡多一家（Being The Ricardos）

●音乐或喜剧类最佳影片：西城故事（West Side Story）

●音乐或喜剧类最佳男主角：Andrew Garfield（安德鲁加菲尔德）／梦想期限（Tick, Tick...BOOM!）

●音乐或喜剧类最佳女主角：Rachel Zegler（瑞秋曾格勒）／西城故事

●电影类最佳男配角：Kodi Smit-McPhee（柯蒂斯密特-麦菲）／犬之力

●电影类最佳女配角：Ariana DeBose（亚莉安娜黛博塞）／西城故事

●最佳导演：Jane Campion（珍康萍）／犬之力

●最佳编剧：Kenneth Branagh（肯尼思布朗）／贝尔法斯特（Belfast）

●最佳动画长片：奇幻魔法屋（Disney's Encanto）

●最佳外语片：在车上（Drive My Car，日本）

●最佳原创音乐：沙丘瀚战（Dune）

●最佳原创歌曲：生死交战（No Time to Die）