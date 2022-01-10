李茵珠两年动两次膝盖手术 共休养10个月

疫情这两年，资深演技派女星李茵珠先后动两次膝盖手术，双脚换上人工软骨，她说：术后需疗养5个月！

茵珠姐说：“疗养期间，术后使用的拐杖也分三种，助行拐杖、三角拐杖，还有手提拐杖，不同的康复阶段使用不同的拐杖。”

茵珠姐近年除了2019年拍过《老友万岁》，鲜少亮相荧光幕，记者昨午（1月9日）联系茵珠姐，向她问候“新年好”，听闻她膝盖受伤，茵珠姐向《新明日报》证实做了膝盖软骨置换手术，前年先换右膝盖、去年下半年再动左膝盖，换上人工软骨。

“每动一次手术，需疗养5个月，才可以不用拐杖......”

动了右膝盖手术，茵珠姐在国大进行物理治疗，目前大致康复，行动自如；再动左膝盖手术时，有了“经验”的茵珠姐自行在家做物理治疗。

茵珠姐说，都是扁平足惹祸，因足弓塌陷，无法吸收身体重量及地面的反作用力，容易增加运动时对关节产生的冲击。扁平足不只容易脚痛，更会连带影响膝关节、髋关节。

动右膝盖手术过后，一天在家半夜不小心滑倒，“右脚踝骨裂，当时把我吓得要命，心想糟了！后来脚踝还穿上一个‘大靴子’，很庆幸没撞伤人工软骨。”

命还是工作重要？

茵珠姐早在拍完《小娘惹》之后，就因健康问题宣告引退电视圈，她说：“住家是伊蚊黑区，我患上骨痛热症，血小板降到很低，肝也受损，差点性命不保，碰上那年合约到期，医生嘱咐我：‘是你的命重要？还是工作重要’？”

她选择引退，在家照顾孙子。据资料，李茵珠于1969年加入当时的新加坡广播电视台，直到2010年离开电视台，前后41年，经历了从黑白电视到彩色电视的时代。

茵珠姐的另一半是高级公务员，她育有两女，爱女如今都任职教师，忆述拍戏的岁月，茵珠姐说：“最忙的时候连轧三部戏，从早忙到晚，忙到开车时都打瞌睡......”

她曾为错失爱女的成长感到内疚：“不是陪着她们长大，而是拍戏回到家，见到床上睡着的女儿们，惊觉她们双脚变长......女儿担心拍戏见不到我，还贴字条跟我沟通，想想都心酸。”

如今，2爱女已嫁人，茵珠姐有三个男孙，年龄介于13至15岁，全响应政府号召打了疫苗。

动过膝盖手术的双脚留下疤痕。（受访者提供）

拒拍鬼剧 宅家追剧

其实，退出电视圈后恢复自由身的茵珠姐不乏邀约，包括陈子谦操刀的第一部方言剧《吃饱没？》、舞台剧《起航》，也拍了宣导短片，“最近导演邱金海来邀我拍鬼剧，但因为信仰问题，我婉拒了，我还推了另一间制作公司的片约。”

好戏的茵珠姐难道完全没戏瘾？

她叹：“累了！70多岁了，完全退休就不想再拍；除非角色很吸引我，行动已不方便，一把年纪了挨夜戏会累，再说，那些家长戏，向云、陈丽贞她们都能演。”

也因疫情，茵珠姐几乎足不出户，“闭关”超过两年，最近偶尔相约朋友饭聚。如何打发在家的日子？她笑说：“追剧，我喜欢看中国剧，像刘涛、马伊琍、靳东、胡歌的戏都有看......”