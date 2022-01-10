人仍在美国 朱咪咪恐缺席《团圆饭》首映

资深新马歌手、演员朱咪咪目前已赴美登台演出，预计在1月16日（新加坡时间）完成两场演出，并于19日凌晨返回抵达新加坡，为年初五在本地的“哈哈！母老虎2022朱咪咪开唱啦！”演唱会做准备。

《新明日报》昨天（1月9日）下午联系咪咪姐时，已是西雅图时间9日凌晨12点，咪咪姐忍着睡意接受访问。

咪咪姐告诉记者，西雅图演出会在当地时间9日下午4点（新加坡时间今早8点）开始，后天就要飞往洛杉矶准备15日的演出。

其实，咪咪姐希望赶在17日（新加坡时间）回新加坡，因为隔天就是她有份参与的贺岁片《团圆饭》的首映。

可是，17日航班早已订满，咪咪姐只能乘搭18日航班，中途还要在日本转机，预计19日凌晨才抵达新加坡。

对此咪咪姐的语气有些遗憾，她说：“我应该是来不及参加《团圆饭》首映了，我还在waiting list（航班候补名单）里，不知道到时还能不能等到座位。”

咪咪姐在《团圆饭》里是个“咖哩菲”，回想起最后一天的拍摄，咪咪姐直呼：“那场戏才真的惨！”原来那天她要扮“尸体”躺草地，不巧的是前一晚刚下了一场大雨，草地上全是泥泞和蚊虫。“他们（工作人员）有在草地上喷类似蚊怕水的东西，问题是我的内裤啊、内衣全部都湿了，不过还好他们最后有去买了内衣内裤给我换，不然坐私召车多难看，还把人家的车坐脏！”

与老公新港分开过春节

被问今年怎么过年？咪咪姐透露自己将和两个儿子、大儿媳还有小儿子女友一起度过，丈夫则独自在香港。

但咪咪姐说：“他所有亲戚朋友都在香港，不用怕他闷！他妈妈煮的菜比我还多，他们吃的比我们还好啊。”