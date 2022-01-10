孩子有“性”趣怎么教？林明伦这招绝了

孩子有“性”趣的时候父母该怎么教？本地艺人郑秀珍日前在社交平台分享自己如何回答10岁儿子有关性方面的提问，并灌输不该有婚前性行为的观念。该帖子引起网友讨论，有人赞成郑秀珍的做法，但也有人认为她不该公开和孩子的对话内容。郑秀珍后来将贴文删除平息了小小风波，却也让“性教育”话题再受到关注，究竟其他艺人是如何传递性知识？

庞蕾馨让孩子了解“不能碰的禁区”

庞蕾馨经常提醒孩子不能随意让人触碰身体重要部位。（取自IG）

庞蕾馨在成长过程中曾遇过色狼，让她留下难以磨灭的阴影，“我小学时曾遇过露鸟的暴露狂，中学时则被色狼摸胸，都是可怕的记忆，一辈子都忘不了，所以我特别想保护自己的孩子，不让他们受到伤害。”

因此庞蕾馨经常教育7岁的儿子Aden和5岁的女儿Avery，让他们了解身体上“不能碰的禁区”。她说：“我告诉他们不能随意让人触碰身体，就算是爸爸妈妈也不能碰他们的私密处。”庞蕾馨也不让孩子跟叔叔伯伯单独外出，就算是家中长辈也不例外。

庞蕾馨还会通过绘本让孩子了解自己的身体，消除他们的疑惑和好奇，“前几天我带孩子到朋友家做客，朋友的孩子在Avery上厕所时把门打开，原来他很好奇女生上厕所是什么样子。其实如果让孩子通过其他方式，比如说绘本来向他们解释，就不会这样，家长越神秘，孩子就会越好奇。”

林明伦不让孩子接触色情网站

林明伦（左三）和陈毓芸（右一）育有三男一女。（取自IG）

如何避免孩子在网上接触色情内容？林明伦这招绝了，他把家中所有电脑都放在客厅，这样一来孩子上什么网站，父母一目了然，他笑说：“所以我家客厅的电脑多到像个网咖！”

林明伦夫妇育有三男一女，年龄介于8到16岁，他坦言和老婆陈毓芸对于“性”都是保守派，他认为宝贵的“第一次”应该保留到婚后才献给伴侣，因此家教相当严格，“我绝对不允许孩子到异性家里过夜，感情再好也不能共处一室。”他通过沟通的方式让孩子了解太早点燃爱情的欲火，是很容易出事的，后果严重。

夫妇俩在孩子们约10岁左右就会和他们一起参加教会的“Passport to Purity”（纯洁护照）课程，让他们了解两性关系及纯洁的重要性。明伦说：“现在的孩子很年轻就受到电影等各方面的影响，所以必须适当地灌输他们正确的价值观。”他也会和孩子们聊性相关话题，“他们会有点害羞，但我觉得与其让他们到外面去学，不如由我用正面的角度来教。上帝创造人类，本来就是让男女一起创造爱情结晶，有家庭才会有国家，这是很正常的事。”

陈秀环未雨绸缪早做准备

陈秀环和老公有三个亭亭玉立的千金。（取自IG）

陈秀环重视三个女儿（年龄介于16到24岁）的性教育，从小就灌输正确的观念和自爱的重要性，她受访时透露自己是未雨绸缪型的妈妈，会提早为女儿们做好准备。

她说：“女儿在上幼稚园就开始问她是怎么来的，我就到图书馆借了相关的书，通过图片和故事向她们解释。到了小三小四我就跟她们讲解发育的过程，在她们开始来月经时我跟她们说‘恭喜哦，你是小大人了’，用正面的态度让她们不会感到紧张或害怕。”

上中学进入青春期，陈秀环开始跟女儿们讨论异性话题，“到了这个年龄对男生好奇是正常的，如果有人追求那也是好事，但因为还在念书，所以大家只能做朋友。”到了高中，陈秀环对女儿们才会比较松一些，“但我还是希望他们毕业后再拍拖。”

陈秀环会特别嘱咐女儿要保护自己，和朋友出去玩绝对不能和异性同房，“我会提醒她们，万一怀孕了怎么念大学？怎么去追求她们的梦想和事业？”她也不允许女儿在外头过夜，“因为我不知道对方是谁，家里有些什么人，会不放心。我跟她们分享过，妈妈在婚前从来没有到爸爸的家里过夜，女生要懂得保护自己，因为你是很珍贵的！”

潘玲玲用理性方式教“性”

潘玲玲和黄世南的大儿子已服完兵役，小儿子则刚入伍。（取自IG）

潘玲玲中学时选修生物学，对于性教育，她以非常科学的态度看待，“对我来说，了解人体构造是必须的，所以在学校开始教导性教育的时候，我也和儿子讨论这方面的话题。”

潘玲玲和老公有两个儿子（分别为20岁及22岁），她在孩子小时候就很坦然地传授一些性知识，“我将自己在生物课上所学的知识告诉他们，例如接吻是不会怀孕的，只有当精子和卵子结合才会有小孩等等。”

她也跟孩子解释人体的构造，让他们知道男女的差别，包括性器官的不同，从中了解人体的奇妙。她说：“其实不教也不行啊，网上有很多这方面的知识，与其让他们在Youtube上学习一些可能是错误或者更单刀直入的观念，倒不如我们做父母的先教育孩子。现在无论男女都比以前更早熟，所以提早灌输他们性教育是挺好的。”

潘玲玲也特别向儿子强调尊重女生的重要性，“我常常跟他们说永远不可以欺负女生，无论在什么状况下都要尊重女生，这是我每次都严厉嘱咐的一件事。”