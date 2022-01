Rain演“鬼神医” 金汎被附身助揭秘

幽灵医生 Ghost Doctor

这是一部奇幻医疗剧,讲述背景和个性截然不同的两位医生,因为一次意外,灵魂和身体结合在一起,之后引发连串趣事,也揭发一个阴谋。

车英民(Rain郑智薰饰)是拥有高超医术的胸外科医生,但个性自私又傲慢,不是什么患者都医,只救还有1%希望活下去的患者,也就是他定义为“该救的病人”。车英民在实习期间曾独自动手术,救活了一名急诊患者,轰动整个医院,之后好几次只要他出手,就把患者救活,医院开始传出他是“鬼上身”,即得到“鬼神医”的帮助。

住院医生高胜卓(金汎饰)初到医院报到,被安排跟着车英民学习,他在申请面试中被问为何要当医生时回答:“爷爷要求,妈妈就要我做。”原来他的爷爷是车英民所属的医院财团会长,妈妈是理事长,高胜卓是这家医院的继承人。

高胜卓医学常识顶呱呱,却不敢握手术刀。在车英民眼里,高胜卓只是含金汤匙出生,靠关系进入医院,成绩好但没有技术和实力,于是将他派到急诊室磨炼。高胜卓也觉得车英民傲慢,两人一开始就互看不顺眼。

幽灵医生发现阴谋

车英民被安排为某财团会长动一个高难度手术,会长的女儿是他的旧爱张世真(Uie饰)。张世真也是医生,12年前不告而别,当时医院传言她找到有钱的生父,飞上枝头当凤凰,所以抛弃了车英民这个穷实习医生。

车英民顺利完成会长的手术后,不幸发生交通意外,被送到急诊室时,其他医生都在忙,只剩下高胜卓能进手术室。车英民的灵魂离开了身体,看着大家不知所措,他也不放心把性命交到高胜卓手中,情急之下竟然上了高胜卓的身。就这样,车英民为自己动刀,虽然捡回性命,但陷入昏迷状态。车英民的灵魂看着自己的身体,怎么也进不去,也碰不到其他人,唯独高胜卓。

车英民成了幽灵医生,也因此能听见所有人的对话。他不解会长明明手术成功,为何昏迷不醒,后来发现是会长儿子和副院长的计谋。他看见会长儿子不让张世真见父亲,才知道张世真过得不快乐。更让他惊讶的是,自己的交通意外似乎不是“意外”。车英民会如何借高胜卓的身体找出真相,揭发这一连串的阴谋呢?

Rain挑战手术动作

这部剧是Rain时隔三年回归荧幕,他的上一部作品“Welcome 2 Life”也是奇幻剧,当时的角色是一位律师,个性也是傲慢和以自身利益为出发点,后来进入另一个平行世界,体验了不同的人生。两部剧风格有些相似,新鲜感不大。不过Rain这次遇到不少新挑战,之前要熟背法律用词,这次则是被医疗名词难倒,也要熟练动手术时手的姿势。

金汎之前在《九尾狐传》以高颜值圈了不少粉,之后在“Law School”的表现也深得好评,这次在新剧的表现令人期待。这次演出考验他和Rain的默契,因为被附身后,镜头会呈现两人说着同样台词,做着同样表情的画面。金汎透露自己观察了前辈好几个月,试着模仿对方的举止,让自己演出被附身的戏时,更有说服力。

这部剧有一位吸睛的配角,就是“万能绿叶”成东镒。他是医院里的“资深幽灵”,死后灵魂一直在医院里游走。他以“前辈”的身份给车英民许多贴士,两人的互动挺有趣。

大湾仔的夜 A Night with The Big Five

五位大湾区哥哥陈小春、张智霖、谢天华、梁汉文、林晓峰一同合伙经营港风大排档餐厅。哥哥们将用美食、音乐、故事打开城市的深夜食堂,一起品味烟火中的人情味。

权听你说

黄暄婷从小与母亲林梅娇相依为命,立志长大后要做一个成功的人,发愿要让别人看得起,小女孩为回报母爱,展现无比坚韧与勇敢。十多年前的一次暴力冲突,黄暄婷与生父黄奕良再无联系。此集去年9月首播后,黄奕良在社媒反驳,引发热议,错过节目的观众今晚可重温。

星期二特写

《芳华》第三集:生命留真。退休动物学家卓春梅曾经孤军作战16年,带着国家博物院近13万件动物标本几度搬迁,寻找安置之所。在她的苦心守护下,这批全球最完整、最古老的东南亚动物标本得以保存下来,为李光前自然历史博物馆的新生代研究员伊发提供珍贵的史料。77岁的卓春梅和29岁的伊发都热爱标本研究,因处在不同年代,领略截然不同的人生风景。

糖果屋:一个阴森的童话 Gretel & Hansel

经典黑暗童话再次上演。讲述村庄女孩格莱特(Sophia Lillis饰)带着弟弟汉赛尔(Samuel Leakey饰)进入幽暗密林,饥寒交迫的两人希望可以找到食物和工作,却遇上邪恶的巫婆霍尔达(Alice Krige饰)。