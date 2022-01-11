林瑞阳张庭传销案股东黑幕 中国官方出动400人彻查

（北京讯）台湾明星夫妻林瑞阳和张庭近年来在中国大陆发展电商，做得风生水起，身家传有60亿新元，近日却传出公司因涉及传销遭查，5亿新元资金遭冻结，旗下品牌“TST庭秘密”遭网络平台移除，更外传“TST庭秘密”海捞了60亿新元，关键字登上微博热搜第一。

据中媒报道，目前负责张庭此案的主管调查机关为石家庄监督局，为了彻查此案，出动了400名官员，并动用行政单位的所有人力与物力资源。不仅如此，中媒也指出，涉案的“上海达尔威公司”的前四大股东，合计持股近87%，但这些股东背后的公司，都是林瑞阳和张庭在海外成立的公司。

报道怒批林瑞阳夫妇，“透过这种方式来设计公司的股权架构，一方面可以将公司的控制权牢牢掌握在自己手中，另一方面还能避免股权过于集中带来的风险。除此之外还能为公司提供关于税收政策、司法管辖方面的便利。”夫妻俩就靠着这种方法传销“TST庭秘密”化妆品让身家暴涨。

对此，不少大陆网民纷纷怒批张庭和林瑞阳：“我清明烧纸钱，都没法烧这么多！”“到底是骗了多少人的血汗钱？不要脸，过着这么奢靡的生活，还说自己是365天都在工作的可怜人。”“所有一夜暴富的方法，都写在了刑法里”“如果实锤的话，我关心的是蹲几年”“这些人不坐牢能平民怨吗？还有王法吗？”