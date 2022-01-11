《倚天屠龙记》张敏29年后古装重现 吓人的纸片人模样呢？

（香港讯）香港53岁女星张敏曾是90年代电影产量最多的女星，过去曾与刘德华、周星驰、周润发等天王级演员合作，其中又以《赌圣》中“绮梦”一角最令人印象深刻。去年她被目击整个人暴瘦成纸片人的骇人模样，近日她重出江湖，以古装扮相现身，保养得宜的外貌让网民直呼：“当年的赵敏回来了！”

张敏1993年在《倚天屠龙记之魔教教主》饰演郡主赵敏，英气逼人的模样令人印象深刻，近日她受导演王晶邀请，答应出演短片《客栈》，以古装扮相现身，一个眼神看向镜头，让人忍不住想起当年她在《倚天屠龙记之魔教教主》中最后一幕的回眸，简直是神还原，模样几乎没有差别。

张敏29年后再扮古装（左图），和当年的古装扮相几乎无差别。（微博）

她去年4月出席公益活动时，穿着露肩服装现身，但一双手臂瘦到连骨头都看得一清二楚，整个人瘦成纸片人，引发外界担心她是否身体出现状况，但如今现身，模样依旧冻龄，让人松了一口气。

93年版的《倚天屠龙记之魔教教主》由李连杰扮演张无忌，张敏演赵敏，邱淑贞演小昭，演员阵容强大。经过27年重新选角，由林峰扮演张无忌、文咏珊演赵敏、古天乐演张翠山，甄子丹演张三丰、方中信演杨逍、徐锦江演金毛狮王、梁琤演灭绝师太、骆应钧演白眉鹰王、黄浩然演青翼蝠王，都是一时之选，也不乏重量级大咖。

王晶1993年编导电影《倚天屠龙记之魔教教主》轰动一时，去年开拍续集电影，将于今年初上映。