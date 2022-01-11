By2妹闺蜜再爆“李靓蕾买网军洗白”群聊截图 网民：谁知道真假

（台北讯）By2的妹妹成员孙雨（Yumi）卷入王力宏和前妻李靓蕾婚变风波，被冠上小三罪名，更一度爆出她服药轻生，沉寂多天，By2工作室10日晚间标注李靓蕾：“请配合警方完成关于你造谣诽谤一事的刑事调查与追究”，其闺蜜则晒出多张对话截图，指控李靓蕾买网军洗留言，再度引发轩然大波。

孙雨闺蜜“做个小孩007”11日凌晨在微博发文，讽刺写道：“幸好睡得晚，不然要错过一场好戏。嗯嗯，半夜加班辛苦了，赚得是辛苦，活整得很不错！挺自然的！可以加鸡腿。”还晒出多张群聊截图，内容提到“实时带一下节奏”“尽量中立一点”“可以提一提蕾神是好心放王孙一马的”等等信息。

By2妹闺蜜指控李靓蕾买网军。（微博）

这些截图指控李靓蕾买网军反击By2洗留言，孙雨闺蜜不客气再度开砲，底下也引来大批网民掀战，“这些天我深深体会到了什么叫做‘有钱就是任性’这句话的真谛了”“这能说明什么？咱建个群嘴巴一说打个码。谁也不知道真假”，立场不一。

李靓蕾先前写下千字文指控王力宏男女关系混乱，连带扯出男方和孙雨的感情风波，当时孙雨透过工作室否认，并表示已向警方报案，未料李靓蕾直接到声明底下留言“请把警察联系方式给我，我提供证据，谢谢”，双方正式开战。10日下午，By2工作室对此再度发声，直接标注李靓蕾：“从李小姐特地公开索要警方联系方式到现在，已经过去21天，可警方却迟迟没等到你的联络”，喊话“人不在内地的李小姐，请配合警方完成关于你造谣诽谤一事的刑事调查与追究”，风雨不息，引发众人热议。