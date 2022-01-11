为信众飞泰包场 曹国辉代拜四面佛

艺人带货直播很普遍，不过，“代拜”祈福、捐棺呢？本地演艺圈应该前所未闻！

本地男星曹国辉此趟飞泰国带货直播，应允为200信众“代拜”四面佛，并为1000名信众捐棺做善事，消息获得目前长居泰国曼谷的前电视人苏春兴亲口证实。

说来全是缘分，《新明日报》率先报道，王沺裁飞芭提雅探望干阿姨，正巧，曹国辉也带领女星姚懿珊、男星王胜宇飞泰国带货直播，两男星就在曼谷相遇，并与苏春兴叙旧。

疫情持续，受限于旅游法令，很多人出国不易，新年甫始，国辉人在泰国，经圈内朋友春兴建议，决定做好事回馈支持者，发动“代拜”四面佛善举。

“代拜”消息一发布，报名者反应异常踊跃，直至今天（1月11日）截稿为止，已有200名信众要求“代拜”四面佛！

“代拜”四面佛祈福仪式将在下个星期天（1月23日）早上8时30分举行，现场将请来50名泰国舞蹈员跳舞酬神，国辉、春兴与沺裁等都将现身祈福，有关舞蹈员酬劳，据查悉需花费10万泰铢（4041新元）。

人在泰国的国辉受访告诉《新明日报》：“这么做完全没要赚钱，纯粹是一份爱心，我已支付四面佛包场2万泰铢（808新元）订金，积极办这个开年许愿祈福活动。”

他在泰国前后拜了三次四面佛，第一次是感恩、第二次是求平安，第三次则是包场帮网友信众“代拜”四面佛。

国辉表示“代拜”程序繁复，“除了要在四面佛进行直播，让报名者‘参与’，也必须在四面佛前，清楚念出数百名参与祈福的网友信众名字，一个也不能漏！”

“不过，我不会嫌麻烦，也不要马马虎虎去做，要做就把事情做好。”国辉说。

国辉不讳言在直播平台赚到钱，给了他这个很难得的机会回馈社会，问起“代拜”、“代捐棺”，他说：“这次是‘跨国’做善事，新的一年，大家都求好运求健康求平安求事业......如果我能帮到忙，为什么不做？”

在四面佛前跳舞的舞蹈员 。（受访者提供）

王沺裁（左起）、姚懿珊与曹国辉。 （受访者提供）

代千名网友捐棺

国辉透露，拜完四面佛就前往泰国义德善堂，为往生者进行捐棺善举。

“目前已有1000名网友信众加入捐棺善举，捐棺的程序也很复杂，单单写上善信的名字，贴在捐赠的棺木上，就会写到手软。”他笑说。

何谓“捐棺”？就是做功德，捐棺安葬往生者，无牵挂到另一个世界去，国辉为千人捐棺，等于汇集千人力量行善积德。

“有些网友一捐就是50副棺木，真是非常善心。”国辉赞叹。

他也会在庙宇进行直播，让所有参与捐棺善举者，都能“见证”捐棺善举。

捐助沺裁贫童学校

国辉前天（1月9日）开直播为马国水灾筹集善款。

国辉在泰国直播也做慈善，“我卖当地的咖啡品牌，赚到的钱全部捐助马国水灾难民，原以为是一星期就能解决的事......现在都快过农历年，很多灾民的房子都被水灾淹没无地方安生，所以，希望能筹越多钱越好。”善款所得会亲自转交给马国政府官员。

新年异乡巧遇沺裁，他也捐了5000元给沺裁作为柬埔寨贫童学校的教育基金用途。