在外地拍戏特地赶回来过年，岂料生病了，本地“阿姐”范文芳在医院过年！

还有三个多星期就过农历新年，为应节，阿姐范文芳日前在其设立的糕点网店“Fanntasy”推出年饼礼盒，礼盒里有3种全新糕点，包括橘子凤梨挞、焦化牛油杏仁饼和柠檬蓝莓磅蛋糕。据悉，这些应节糕点推出至今广受欢迎。

阿姐范文芳说，农历新年是华人最大的节日，所以糕点网店当然要推出一些应节糕点来庆祝。

糕点网店“Fanntasy”是范文芳去年10月开设，并售卖自己亲手制作的糕点，当时网店一开放预购糕点立刻被抢购一空。

阿姐范文芳昨晚（1月10日）接受《新明日报》访问时，也提及自己最爱的新年糕点有年糕、凤梨酥、千层糕（Kueh Lapis）、火锅、盆菜和肉干，她笑着说：“过年很难是一个不发胖的节日。”

对于这些年菜和糕点，范文芳是满满的回忆，尤其是年糕，她说小时候，妈妈很喜欢用鸡蛋来煎年糕，“因为我爱吃甜点，所以非常喜欢吃煎年糕。”

农历新年是范文芳喜欢的节日之一，她告诉记者以前若在外地拍戏，碰巧横跨农历新年的话，她一定会飞回来过年，“不管在外国那个地方拍戏，我都会向剧组请假，年除夕飞回来吃团圆饭过年，年初二再回去拍戏。”

那范文芳有没有最难忘的农历新年呢？

她想了想，说：“有呀！有一年在外地拍戏飞回来过年，怎么知道生病了，还被送进医院，在那里住了好几天，后来见病情有起色，我还要求医院给我出院，好让我可以回去拍戏。”

封几位数红包给儿？

范文芳透露7岁儿子Zed也很喜欢过农历新年，“每年农历新年前，他也会帮忙布置家里，像贴上春联什么的。”

由于李铭顺的老家在马六甲，范文芳说，婚后及当了妈妈后，每年都会随李铭顺回马六甲过年，“儿子很喜欢在那里过年，因为大家都有空陪他玩，而且那里可以玩烟花。”

记者问她每年给Zed封几位数的红包？

“嗯…… ”范文芳卖关子地说：“是吉祥数字。不过，他还小，都没有打开来，我们都把他的红包存进银行。”

那范文芳对虎年有什么愿望？

“希望大家身体健康，疫情快快过去，大家都能出国旅行，儿子很快能见到爸爸，疫情赶快好的话，他就不用等上半年才见到爸爸。”

到河川生态园喂海牛

范文芳昨天在IG上载一段标签“我的不同‘范’享”的影片，影片显示她和儿子Zed在喂食海牛，她还写道：“新的一年，和儿子一起来到河川生态园喂食海牛。它长得很大只，且食量惊人。它是草食动物，白菜、胡萝卜是它的最爱。经常带小朋友一起看看海洋生物，感受万物的美好。你们觉得海牛的样子可爱吗？”