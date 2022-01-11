为什么大家都想约他？逃离“单身地狱”原来靠这些！

Netflix韩国恋爱实境节目《单身即地狱》（Single’s Inferno）爆红，占多地排行榜榜首，其中包括新加坡。节目找来一群单身男女到“地狱岛”生活9天8夜寻觅真爱，只有脱单者才可以携伴离开，到美好的“天堂岛”共度一晚。

节目上周末播出最后2集，4对男女配对成功受到观众热烈讨论。参与嘉宾的人气也水涨船高，收获来自世界各地的粉丝。究竟这些“素人”的魅力在哪？透过节目中他们之间的相处模式，或许可以略知一二。

“自信”即人生哲学──宋智雅

如果第一眼被吸引的是宋智雅的外貌和身材，那第二眼绝对是她爆棚的自信。《单身即地狱》里获得最多男嘉宾票数，节目外也成为网民的焦点。开播前只有46万粉丝，如今宋智雅的社交媒体平台IG粉丝已突破270万。身为美妆YouTuber的她，频道也有超过160万的粉丝订阅。

宋智雅曾在YouTube视频里说过这么一句话：“有自信的女生，才是真正的Hot lady”。而这自信绝对源自于她的自律。她曾公开分享自己的瘦身法：一日一餐、普拉提、多走路、用玉米须水代替白开水等。极度自律的性格，让她身处在高温的“地狱岛”也可以拥有几乎满分的妆发。内心有了强大的自信，举手投足自然就会散发出潇洒魅力，吸引异性主动靠近。节目中，宋智雅几乎没有所谓的“主动出击”，男嘉宾们却也都纷纷被她吸引，拜倒在她的裙下。

除了自信，宋智雅的高情商也是另一个杀手锏。当女嘉宾们私下聚在一起讨论男嘉宾时，宋智雅几乎从不加入。不在背后议论，所有对男成员的诱惑和拒绝都是“直球对决”，从“这里没有我的理想型”、到“因为你最合我心意”、再到拒绝时的“我当时没能跟他聊到什么，所以我想再跟他多聊聊”，都显现出她的高情商。展现出自己的坦率之余，还让对方有台阶可下，连棚内主持人韩海都感叹：“智雅的话都可以写成一本书了”。

“持之以恒”──文世勋

若将宋智雅比喻为节目中的“胜利组”，那男嘉宾文世勋肯定就是与之相反“最不顺”的那一个。作为节目初始成员中最晚配对成功去天堂岛的文世勋，一心一意对女嘉宾申芝燕释放好感，但申却一直兴致缺缺，上演着“郎有意，妹无情”的苦情戏码。而文更被其他成员、棚内主持亏为“地狱岛主厨”，调侃他一直待在地狱岛做饭。

面对冷淡的申芝燕，尽管文世勋也有想过要放弃，但他选择将“答案之书”给他的“持之以恒”四个字贯彻始终用在申芝燕身上。文世勋在比赛中获胜好不容易拿到通往天堂岛的机会，就在众人以为他会选择对他有意的其他女嘉宾一同前往时，他却依旧雷打不动地选了申芝燕，让观众跌破眼镜。无数次热脸贴冷屁股的情境并没有劝退文世勋，反倒让故事迎来了转机。是坚持还是执着？网友们各持己见。有人认为被文世勋的痴心所感动，但也有人觉得文的举动根本就是恐怖情人的出场预告。

节目中坚韧、贴心的性格显然不是一天两天养成。节目后半部公开了文世勋的职业，27岁的他在江南拥有一家餐厅，不仅经营，自己也会亲自下厨料理。更有网友扒出他的旧IG账号，发现他也会帮家里务农，与节目中不同的朴实样貌也让网友对他的好感度飙升。

直率惹的祸？──姜素妍

一出场便以健康肤色和阳光笑容给人留下深刻印象，今年34岁的拳击馆老板姜素妍在节目中段却被网友调侃为“恋爱反面教材”，竟是因过于直率。

姜素妍和吴振泽在第一天一起前往天堂岛时，吴对姜说，“我只会和你来天堂岛”。然而隔天因游戏规则改变，吴选了申芝燕一起去天堂岛。对此，姜把吴约出来，“当初你不是说只跟我一起吗？”直率的态度让吴面露尴尬。另外，姜素妍也曾直接游说文世勋放弃申芝燕，并让他考虑自己，意外踩线让对方感到不悦。

直率并不是恋爱的大忌，“没眼色”或许才是。没有顾及到对方的感受，一昧输出自己的想法，很容易演变成“假直率”，反而让人觉得冒犯、不尊重人。

节目外，没有将生活聚焦在感情上，姜素妍反而更显多才多艺，充满自信。不仅曾经是女团成员，姜素妍也担任运动节目主持人，更创立了自己的服饰品牌。尽管有入戏网友扒出她与吴振泽的“恋爱证据”，但两人都没有承认，看来要吃“真瓜”，还要再等等了。

实境秀节目往往会被质疑是否有剧本在背后操作，更别提嘉宾的人设、现场工作人员的影响、剪辑所呈现出的“视角”等等……作为观众，从中得到的不仅是娱乐，哪怕能为我们日常人际关系上带来一点借鉴和警示，或许就已功德圆满了。

《单身即地狱》全集现可在Netflix观看。