李靓蕾再发长文控王力宏带三男硬闯家中 爆发冲突小孩痛哭

李靓蕾与王力宏婚变风暴不息，她沉默三周后再度发文，称王力宏带三个男性到家里探视三个小孩，虽然她反对他带人上门，但他仍不顾反对还要求拔除监控，还打算拿钥匙直接闯门，并用力摇门，造成正面冲突，孩子们哭了，她也是手抖得停不下来。

李靓蕾指王力宏带在身边的三个男性，有两个是她认识的工作人员，但私生活没有交集，另一个“躲在他们背后”的男性则是陌生人，让她感到危险不安。她提到王力宏之前曾告诉她，他这几年身边最亲近的工作人员，在台湾有前科，也跟黑道熟识。

李靓蕾说：“沉默了三周，每天除了层出不穷、千奇百怪的消息，真正需要面对的是我和孩子的人身安全问题和精神虐待。原来台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用来暂时平息舆论和让我愿意点到为止、既往不咎的手段。”

李靓蕾曝光监视器画面，箭头指向她口中的陌生男士。（IG）

回应By2妹：希望到此为止

另外，之前本地组合By2的妹妹成员孙雨（Yumi）被李靓蕾影射是她和王力宏婚姻之间的小三，曾经报警。对此，李靓蕾呛说请警察联系自己，好让她提供（孙雨当小三的）证据。近日有个自称是孙雨闺蜜者，在微博步步紧逼，直接呛李靓蕾说‘警察21天都没等到你联络”。对此，李靓蕾在这篇长文中不点名回复，强调她文中所提及的事情，句句属实，并称一定会尽所能配合调查，把证据提供给警方。她最后呼吁孙雨和“闺蜜”说：“放出各种五花八门的消息已经三周了，希望能到此为止。”

李靓蕾晒出私信证明自己没收到By2的联系。（IG）

首先，我想要谢谢这段期间持续传温暖的讯息关心我、帮我加油打气的每一个你，我觉得难过的时候我会看，也会从你们的文字中获得很多安慰和勇气。收到亲友慰问的讯息，我不知道怎么回答……因为这段期间我每天都活在炼狱里，身心疲累。

我以为无论什么样的道歉都是好的开始，我以为做错事情的人会愿意面对自己的错误寻求原谅然后改正。但我错了。现今的社会做错事，面对的方式是变本加厉的欺凌受害者，一哭二闹三上吊，利用权势动用关系，花钱购买网军，就可以不只全身而退，还可以诬蔑检讨受害者。整件事情，我都是一个人面对。我只有真实的经历，和我自己的电脑跟手指。要如何一个人对抗有权有势的公众人物和为了庞大经济体系和利益而战的团队我不知道，但无论如何，我不会选择一样卑劣的方式应对。

沉默了三周，每天除了层出不穷、千奇百怪的消息，真正需要面对的是我和孩子的人身安全问题和精神虐待。原来台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用来暂时平息舆论和让我愿意点到为止，既往不咎的手段。

我们的孩子对于我们之间发生的事情，一无所知，一直过着安稳的生活。没有爸爸在身边的伤心，我亲身经历。所以我一直以来想要的，就是孩子们能够在有父母健全的爱的正常环境成长。所以我尽一切努力维系你和孩子们的感情，让孩子们觉得爸爸即使人不在，精神和爱也是与我们同在。这点，光是看孩子对于长年不在身边的爸爸的态度和爱，就是最好的证明。

这段日子，我们一如往常一样一起倒数着爸爸终于要回家的日子，讨论着爸爸回家可以一起做的事情，孩子们都很期待一起床就能看到爸爸。孩子们睡着后，我询问你明天几点会回家，你说，请我去问在美国的调解员。我说，你可以直接让我知道吗？因为现在很晚了，我很累也想要睡了，美国有时差，子们期待早上会看到你，所以我不希望他们的期待落空，请你一定要出现，让我知道你几点会回来。结果当天凌晨12:30我终于收到调解员的回复，他转发了一则来自你的讯息说，你早上会带着两位孩子们熟识的工作人员到家里。我清楚表达了我觉得这样的安排不符合孩子的最佳利益，我们欢迎你一个人回家，请不要带任何人一起来家里。因为事实是孩子们没有跟你任何的工作人员熟识，我们的私生活跟工作人员也没有交集，孩子只有听你说过他们的名字，从未和他们一起玩或相处，所以你的工作人员，对孩子们来说是陌生人。我认为孩子们和你相处应该要在可以保有隐私和感到自在的空间，不需要任何人来我们家监看。

我等到早上都没有收到任何回复，一整夜辗转难眠，不知道隔天早上会面临什么样的状况。早上起来，我又再次传讯息表达，孩子很期待看到你，只有我和孩子在家，所以请你不要带任何人前来（我们签订的协议也有清楚明订，探视时间任何除了我们两个以外的人，都需要经我们方同意才能到家里）。你回复告知你会带两位男性工作人员一同前来，我明确的拒绝，并告诉你，我一个女生和三个孩子在家里，你带两位男性来，我会觉得有安全的疑虑，我希望我们能暂时抛开各自的心情，以孩子为重。今天，我们就为了孩子，单纯的当孩子的爸爸妈妈，和孩子相处。结果你还是不顾我的反对，未经我同意，强势的带着两位男性按了电铃。这时孩子都很兴奋的要欢迎爸爸回家。我隔着门请求你让两位男性在楼下等。你坚决不同意，威胁说如果我不让你带人进来你就不回家看孩子了。

这时你也提出另一个要求：请我拔除家里孩子的监控你才肯进门。我请求你不要离开，因为如果你离开孩子会很难过，他们期待你回家很久了，请你无论如何一定要进来看孩子。我再次要求两位男性离开，让你可以进来看孩子，你说外面保证就只有这两位我认识的男性没有别人，请我不用担心（两位男性也说对，只有我们），然后再次要求我拔除监控。我说除了工作场合我和这两位私下没有交集，我觉得这样的状况让我感到很不舒服。我问你说为什么要拔除监控，因为如果你害怕什么，监控不是也会保护你安全吗？我觉得很奇怪，也开始感到害怕，也说家里只有我跟三个孩子，还有一位女佣，你这样的举动让我很害怕。你依然坚决坚持那两位男性不会离开。然后我看了监控竟然发现，除了你说你带的两位男性，后面还躲了一位素未谋面的男子（你的工作人员还特别示意要他往后面一点站）！！！这让我毛骨悚然。你原本打算拿钥匙要直接闯进来，一直用力摇门，还好我们有锁门，不然不知道你会做出什么事情来！孩子们目睹了这一切，哭了，我也是手一直发抖到晚上都停不下来。

你明明知道做这样的事情会造成在孩子面前有正面冲突，为什么还要这么做？你到底想要做什么？我不敢想像，太可怕了。之前你也跟我分享过，你这几年身边最亲近的工作人员，在台湾有前科，也跟黑道熟识，而他现在人也回来台北了，昨天也试图约我见面。在此之前你和工作人员也放出关于你迟迟不辩解，只是因为我有可能会跳楼自杀的消息。在这里我要郑重的声明：我身心健康，还有三个这么小的孩子，未来也有很多为社会贡献的计划，完全不可能有自杀的念头。如果我发生什么事，绝对不会是自杀。

这段期间我因为你种种脱序的行为，承受了极大的精神压力。除了带孩子，每一天我都要像一个守门员一样，不停的用尽所有力气抵挡你用各种方式对我的诋毁、骚扰。你依然不放弃的在亲友面前装可怜想要骗取他们的同情和利用他们的嘴去散播不实的消息帮自己平反。除了你的亲友，你还不断骚扰我身边的人，试图诋毁我和制造假证据。例如：我明明每一天都有安排你跟孩子视讯，我身边的人也都有看到，同时你却传讯息跟身边的人说你很想孩子，我不让你看孩子，你打来我让你看地上等等不实的指控。我就被你逼得不断的要花时间整理能证明我被冤枉的证据。一下就会被拆穿的谎言，为什么你要一直说？目的只是混淆视听和精神虐待。总有一些人会相信你，而我也会被你弄得得身心疲累。

有一次视讯，你明明知道当时楼下都是媒体，你试图说服孩子们跟你一起到1楼，跟孩子说媒体都在楼下拍摄，但没有关系啊，爸爸不怕，你们就让他们拍。你为了挽回自己的名利，不顾孩子的安危和处境，什么都愿意做，是吗？还未经我和孩子同意，把孩子跟你说话长达17分钟的私密视频内容，没有理由的传给不相干的人（我询过你，你也说不出原因），擅自曝光孩子的长相和隐私。我们的孩子们长相从未曝光过。这也是他们可以继续安稳生活，不会因此受到任何霸凌或打扰的原因。你跟媒体说你现阶段最重要的就是孩子，一样，我有听到，没有看到，我看到的是你的眼中，依然只有你自己。没有一个妈妈会愿意说这样的话，但现在我发现一个身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕。真心希望你可以觉醒，不要一错再错。你现在种种的脱序行为已经不是一个健全的人会有的行为，为了孩子我希望你能愿意正视自己的问题，接受专业的协助。

很无奈，最终孩子还是被卷入这风暴，这是我最不愿意看到的事情。希望孩子能回归原本平静的生活，不要再受到任何惊扰。关于你家中长辈发文关于担心孩子看到新闻的说法，首先，为了诋毁我的人格，不惜残忍的把孩子的身世讲得这么不堪的，不是我，是你和你爸爸。

人生不会有完美的选项,我们只能在有限的资源内，做出最好的选择。我面临的选择是：1 - 孩子现在这么小就持续在精神暴力和身心健康不受保护的环境生长或 2 - 孩子长大以后面对网上的新闻。我们的孩子一直很低调的生活，也从未曝光，所以现在仍不存在同学霸凌问题。每一个人生来都有自己人生的课题要面对，就算不是因为这件事情，我们这世代的人都会需要面对各种原因的霸凌，不只是因为这件事情才会需要面对。我们需要思考的问题不是孩子有没有被霸凌的理由，而是我们怎么培养孩子的心理素质，让他们能有强大的心理素质和韧性，让他们在面对人生挫折的时候，能靠自己的力量站起来。人生不如意十之八九，快不快乐不是取决于发生在你身上的事，是在于你的心态和解决问题的能力。如果我们能把每个人生中的挑战都当作是上帝的恩典和成长的契机，就不会一遇到挫折就感到无助或沮丧。心理素质从孩子出生就一直是我们家教育孩子最为看重的事情，所以我相信我们的孩子以后会身心健康的面对这件发生在他们人生的事情。我也恳请所有媒体和网友们，未来的日子里，如果有遇到孩子们，请不要拍摄他们，让他们能尽可能的保有隐私和安全的生活。

最后，针对最近一些其他传闻回复如下：

1.关于你一直为了混淆视听,指控我跟你要钱的传闻，我已经取得证据可以证明我从头到尾，都只要求为孩子的身心健康做妥善的安排和生活品质不要变，从没有跟你多要任何钱。对于你和父亲特别提及一周几天的夜间保姆、一个佣人、一个司机这些原本就已经是孩子生活品质的一部分的人员配置也是很常见。我们出入有安全的顾虑，有司机是为了保护孩子人身安全。有帮忙的佣人和几天的夜间保母，让我能更有品质的高质量陪伴、教育，和照护孩子安全。这些，原就不应该因为你自己决定要过单身生活而被剥夺。2.关于昨天的新闻，我原本以为可能是在1512万封新讯息里埋没了，但搜寻也搜不到（请见影片）。事实是，等了21天都没有等到你提供任何讯息。我文中所提及的事情，句句属实，我一定会尽我所能配合调查，把证据提供给警方的。关于你和“闺蜜”放出各种五花八门的消息已经三周了，希望能到此为止。当公众人物的门槛是否应当是可以带给社会正面影响的人（或至少能不带来负面影响的人），值得我们省思。

李靓蕾