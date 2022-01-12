王力宏带伙伴返家是律师建议　李靓蕾：我有报警！

（台北讯）王力宏带三男返李靓蕾住处“吾疆”，被李靚蕾发文指他硬闯、偷偷夹带她素未谋面的第三男造成冲突。据《苹果新闻网》报道，王力宏是在律师的建议下带着第三者去看小孩，但最后未能如愿，让他感到非常难过，而他将继续争取探望小孩。

李靓蕾昨晚发文透露王力宏要求她关闭监视器等行径，让她觉得毛骨悚然，但王力宏透过经纪公司反击“吾疆旁边就是警察局（大安分局），她想像力太丰富，如果真如李女士所说，是否应该报警才对”，并称随行的都是王力宏身边的工作人员，“另外的人员是服务他们夫妻俩12年的生活助理，还有在职11年的员工，第三位是保全。”

对此，李靓蕾今早在IG写下8点声明，表示“结婚才8年，竟然会有一个12年的‘夫妻’生活助理??大家都知道那是你的‘私人’助理受你用，长期听命于你，对你唯命是从的男子”，并表示自己当下有报警，回击王力宏说法。

对于王指她想像力丰富，李靓蕾也回呛“请说清楚哪一个部分是想像的，我提供证据佐证”，她表示如果王力宏同意，她会公开更多证据，并无奈表示“原本想说不要这么不堪……毕竟包含很多隐私。”

By2深夜发文反呛“我没有颠倒是非的文采”

李靓蕾长文指控王力宏后，随即又发出讯息把炮火指向By2，并在微博发布一段影片。

影片只有11秒，显示的是李靓蕾在搜寻引擎上输入关键字“By2工作室”，接着显示一些聊天纪录，到此影片结束。有网友解读：“意思就是By2工作室并没有私信李靓蕾，他们微博发的是自己伪造的。”但也有网友认为，是李靓蕾封锁By2，若封锁对方，私信是发不出去的，或者私信删除也看不到的。

李靓蕾上传影片后不久，By2工作室发布一篇短文指控李靓蕾：“她又撒谎！难道以为永远躲在键盘后造谣生事，人不在内地，就不用负法律责任吗？”并附上她们传送私讯给李靓蕾的影片作为证据。

约一小时后，By2工作室发布第二篇短文，再度重炮指向李靓蕾：“我们没有颠倒是非的文采，只有公证过的证据和清白。希望李靓蕾不要继续毁谤污蔑、操控舆论，给更多年轻人做不良示范。你人不在内地，微博又没有认证V，很难确认本人身分。既然上线了，请告知你的联系方式和通讯地址，接受法律的裁判。”