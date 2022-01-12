黄明志国际通缉令解除 入境马国“终于不用被抓了”

（台北讯）马来西亚创作人黄明志去年执导电影《你是猪》，讲述校园暴力并批判种族政策，被极端分子到马来西亚警局举报，惨遭三度通缉。时隔近一年，他昨天返回马国，花了一个半小时排队、填资料、检测及过海关，赫然发现自己的“国际通缉令”已被解除，开心大呼：“oh yeah终于不用被抓了。”

黄明志常透过创作嘲讽社会议题，音乐和影视作品荤素不禁，敢于挑战宗教及种族相关议题及马国政权，却因此频惹麻烦。他出道至今至少卷入8个官司，家人曾遭恐吓，甚至一度还成了通缉犯，不过他仍不改初衷，坚持做自己认为对的事情。