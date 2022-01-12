“房”事仍搞不定好心烦 戚玉武春节回不了广州过年

两年没回家了，戚玉武今年春节仍回不了广州过年。

他昨天（1月11日）受访时告诉《新明日报》：“就算我们现在飞回广州，隔离需要14+7天，也来不及与父母亲人过年了！”

联系上阿武时，他正在为新房子装修事周旋，公寓装修已长达一年，最新进度如何？

“已经完成超过九成，希望春节能搬进去，但还有很多琐碎事，人手不够、材料成本提高，运输又出现问题，这些我都知道，预料会出现的状况我也接受了，但总不能以疫情作为借口......”

每年春节都回广州探望双亲的阿武，已有两年没回家。

“心情是有点复杂的，内心很多牵挂......”

较之狮城，阿武说广州年味浓郁很多，“这与广州人过年放长假有关，心情可以完全放松，新加坡只有两天公共假期，虽说也很开心，但两天一过完就得恢复上班工作，过节的能量完全不同。”

阿武表示，与白薇秀上网看串流平台节目，感触很多：“较之欧美节目，亚洲大部分的节目都为年轻人而设，少了生活历练与深度，那些三十、四十岁甚至五十岁以上人士似乎没什么其他选择。”

也因此触发他与白薇秀共同监制清谈节目《武所不谈》，自嘲“口才不好”的阿武当起“主持人”，薇秀则是导演。

“我不为节目而做节目，也不为故意说耸动的话题博眼球，只是与能聊得来的朋友畅所欲言，分享对生活、对人生的看法，节目以一镜到底拍摄。”

阿武强调节目没商业考量，也没去想什么一炮而红。也因交谈无框框、不设限，受邀朋友很容易就忘了镜头，“薇秀是现场导演，她会记录，之后交由专业团队剪辑，可剪出40分钟甚至1小时的清谈内容。”

提起薇秀，阿武赞叹：她很了解我要的方向，也很支持我的做法。

8期节目的朋友来自电影圈、音乐界，导演、厨师、律师、医生、编剧、记者、卖家具、卖海鲜业者。