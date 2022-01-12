武术高手潘大 《女兵》当教官

能编能导能演，擅于“新加拳”，梁志强发掘民间武术高手拍贺岁片《女兵外传》当教官！

这名武林高手名叫潘大，在《女兵外传》中饰演一名教官，90后年轻人，现年29岁，身高183公分，站起来高人一等，单从外形上看，潘大的五官轮廓带点王力宏+洪天明（洪金宝儿子）的影子。

潘大是艺名，源自英文名“Panda”，“我喜欢Panda，而且它也是国宝，哈哈。”潘大接受《新明日报》访问，说话语气带点幽默感，昂藏六尺之躯的他骨子里充满童心。

潘大8岁已开始学习太极拳，12岁练跆拳道，也擅于泰拳、综合格斗MMA，他毕业于南洋理工学院，获得动画文凭，在南洋理工大学主修电影，但并没毕业就退学，开始追求电影梦。

潘大5年前已开始进行电影制作，当起编剧、导演，他拍了一部武术微电影《新加拳》。

潘大在《女兵外传》演教官。（受访者提供）

曾出手制服流氓 教女兵打拳

“新加拳”英语为“Singa Fist”，发起人为本地赵春德师傅，新加拳起源于1985年，结合了新加坡武术教练协会中八位大师各自代表的武术招式，这八个招式分别是：马来武术、跆拳道、空手道、北少林功夫、南少林功夫、柔道、合气道，以及印度棍术。

在《新加拳》中，潘大为朋友对峙歹徒，原来是他真实的故事写照，潘大透露：“那事发生在我念中学时期，流氓找朋友拿钱，我出手制服他们，校长之后也知道了，那些流氓同学为了不要被开除，就没有再跟我朋友拿钱了。”

记者赞他为朋友义气挺身，潘大笑说：“哈哈，只是举手之劳，也看不下朋友被欺负。”

记者看了《新加拳》，潘大的动作快速凌厉，问起最欣赏的动作明星，他直指宇宙最强甄子丹：“他的动作很真实，拳拳到肉。”

说到《女》片，潘大客串了一天，片中教女兵打拳，“其实那些女兵演员的身手也挺灵活。”

也是TikTok红人

潘大制作不少创意视频分享到YouYube及ig，他也是TikTok红人（Tiktok.com/@jazephua），两年前开始经营TikTok，他擅长结合电影、动漫元素、拍无厘头搞笑视频，也玩转最时尚的戏剧，像《鱿鱼游戏》。

“我也成立了潘大媒体制作公司，接拍广告与制作。”问起喜爱做幕后还是幕前，他想了想促狭说：“先做幕前吧，我还有青春，哈哈。”

梁志强今早（1月12日）受访，提到潘大赞叹：“他的年纪与Ah Boy差不多，武术底子很强，具创意，最主要是拥有俊俏的脸孔，属于男神类型。”

“最令我印象深刻的是潘大的动作优美，吸睛力很强，我期待与他有更多合作，由于他本身就会设计动作，拍动作片肯定更加出色。”

志强说，潘大在TikTok多达160万追随者，制作的每一个视频都很受欢迎：“应该是新加坡演艺圈的N0.1吧？我真的很难想象他是如何做到的！”