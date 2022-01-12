不只两败俱伤 他们也被“王力宏李靓蕾离婚”战火击中

“王李离婚”大战沉寂3个星期，双方“补血”后，迎来“第二季”的开战。

李靓蕾于昨晚（11日）11时多在社交媒体上传7页长文，并附上一张大门监控截图，控诉王力宏携三名男子硬闯家中。王力宏经纪公司凌晨回应台湾《苹果日报》，王是在律师的建议下带着第三方去探望小孩，呛李：“旁边就是警察局，她想象力太丰富，如果真如李女士所说，是否应该报警才对”。李今早再度回击称自己已报警，并表示如果王同意，她将公开更多证据。

隔空叫嚣的“离婚大战2.0”看似一触即发，即将上演之际，zaobao.sg整理出那些意外被卷入而扫到台风尾的人，是否有谁比谁无辜、谁又更倒霉。

“宏宏，答应我有什么话我们明天再说”──娱乐记者

李靓蕾昨晚突然在社交媒体上发文，引来媒体们的“遍地哀嚎”，官方账号纷纷以半调侃半无奈的口吻说：“宏宏，答应我有什么话我们明天再说”，让吃瓜群众们捧腹不已。

李靓蕾的“蕾神之旅”始于去年12月17日的数千字长文。文章不仅思路清晰、逻辑明确，“教科书式”的爆料几乎没有半点废话。回溯所有发文的时间轴，有一半的时间都在深夜或凌晨。从一开始网友们“不怕事多”地“熬夜吃瓜”，再到后来焦点也转向熬夜加班的娱乐记者们：“明天要上班了，希望今晚不会有有半夜突袭式的爆料，不然娱乐记者小编们的星期一症候群应该会爆炸。”

至于李靓蕾发文的时间是否经过精心设计？记者与同事们聊起这个大家也各执己见。有人说晚上发文比较多人看，也有奶爸觉得那只是育儿闲暇的空档。的确，把李靓蕾所有发文的时间摊开来细看，只有一半的时间是在深夜，其余的都分散在早上、下午。事实上，李靓蕾也曾在一次发文文末写道：“今天比较晚了，关于其他问题我会继续回复，待续”，帮忙“疏散”深夜的吃瓜人群。

“深夜发文阴谋论”当然不过是众人的臆测，只能说选在小孩们都熟睡了的夜晚，难免苦了熬夜加班的娱乐记者们。

往事不断被重提──那些犯过错的巨星们

“渣男”盘点遍布全网，巨星们的往事不断被重提。（图/互联网）

王力宏被爆婚内出轨、召妓、约炮等渣男行径，荧幕上的好形象破灭之际，也让过往曾犯过错的天王巨星们再次被提及。网络时代，“凡走过必留下痕迹”这句话更显深刻。

一篇篇的“渣男”盘点，成龙、陶喆、罗志祥、许志安等纷纷上榜，过往事迹全部巨细靡遗被搬上台面重新搬演。尽管深知身为艺人便需要承担事事被摊开来检视的责任，但对于“被出轨”的人而言，反复不断被提醒的伤口是否会迎来长茧的那天？

与我何关？──被影射的天王们

陶喆婚礼上与周杰伦、王力宏、林俊杰的合照再度被疯传。（图/互联网）

王李离婚事件闹得沸沸扬扬之际，一张照片也在网络上广为流传。网民纷纷转发或在底下留言“周董要挺住啊！”，“不然我下次去KTV都不知道点谁的歌”，颇有揶揄意味。

这张集合周杰伦、王力宏、陶喆和林俊杰的合照是2014年陶喆的婚礼上所拍摄的。陶喆隔年被小三爆料开房约炮；2021年末也传出王力宏的丑闻。周杰伦被眼尖网友发现“取消关注”王力宏的IG账号。还有未婚的林俊杰，不断被影射是“大魔王”，更有网民隔空喊话要林俊杰出来“面对”。尽管这些爆料都只闻楼梯响，却深深影响了大众对他的观感。明明没被“实锤”任何桃色风波，却也直接被网友归类在“已出事”的名单内。

患难见真情？──王力宏的朋友们

王力宏的好友陈建州（黑人）、徐若瑄等都被殃及池鱼，卷入风波。（图/IG、互联网）

这场婚变大战不仅让王力宏一夕从“优质偶像”的神坛上跌落，战火也蔓延到他周遭的好友、前绯闻女友们身上。其中陈建州（黑人）被团体“南拳妈妈”成员弹头开炮讽刺：“您不是所有天王最永恒的朋友吗？”，天王出事后却逃得跟猴子一样。

黑人之后针对此言论回应：“弹头的情绪发言让人一头雾水、莫名其妙”，更表示会用自己的方式陪伴朋友走过人生低谷。据台媒报道，黑人前阵子曾打电话关心李靓蕾，并传达王力宏即将要结束隔离要回家，私下询问李他是否能陪同。李表示因担心黑人的身高（190公分）会吓到未曾见过面的小孩而婉拒。

相较于黑人，徐若瑄就没那么幸运了。被影射与王力宏有不正当关系后，徐若瑄3度发文澄清，最后连老公李云峰也跳出来解释，网友却不太买单。她之后吐露心声，说这次事件让她看清谁是真正的朋友。

只是刚好长得像 ──明星脸艺人们

李治廷（左）和蒲巴甲（右）皆因“长得像”而受到网友的莫名指责。（图/IG、微博）

最后一种恐怕最“冤枉”，纯粹因为长得像而被蹚浑水。

香港演员李治廷出道时便因外形神似王力宏而受到关注，没想到这次的离婚风波竟也烧到李治廷身上。有网友因分不清两人，而冲到李治廷的社交媒体上破口大骂：“听说你离婚了怎么还有脸宣传电影”，实实在在地上演“躺着也中枪”戏码。

另一名中国男星蒲巴甲也深受同样的困扰。不少网友跑到他的社交媒体账号上留言“你离婚了吗”，以至于让他不得不重申：“大家好，我是蒲巴甲，谢谢”，令人哭笑不得。