患严重筋膜炎 吴卓羲睡觉得举手

香港知名艺人吴卓羲拍电影《逃狱兄弟2》前，右手已有严重筋膜炎，他1月12日晚接受《联合早报》香港长途电访时透露：“你很难想象，是痛到睡不着。为了不让手那么痛，睡觉时得把手举起来。”

吴卓羲在开拍《逃2》之前与任贤齐一起拍摄动作犯罪悬疑电影《边缘行者》，片中的开枪戏让他患上筋膜炎，“开了一晚的枪，手操劳过度，得了筋膜炎，还严重到进了医院治疗。”

医生告诉他无法痊愈，建议他多休息，不要用力，但他还是忍痛进剧组拍摄《逃狱兄弟2》。麦浩邦导演的这部港式监狱电影，再现江湖兄弟情，从开场就打戏接连不断，从厨房死斗到最后郊区小超市的绝地反击，拳拳到肉以命相搏，血脉贲张的动作戏让电影观众看了直呼男性荷尔蒙爆棚。片中也得打的吴卓羲坦承苦不堪言：“因为手很痛。拍时太投入，没感觉到那么痛，但一拍完，痛入心扉。”

《逃狱兄弟2》刻画“监狱大哥”滚筒哥（谭耀文饰）、浩正（张继聪饰）、建天（柏天男饰）三兄弟继上次逃狱被捉回监狱后，原本过着平静的牢狱生活，因商业罪犯贺俊（吴卓羲饰）的入狱而被打破。三人联手刀疤哥与贺俊，展开越狱计划。

身为前无线小生，吴卓羲拥有丰富的“警察”资历，因为演过不同部门的警员，有网民特地为他做了一份“警察履历”，还引起广泛的讨论。警察一哥形象深入人心，所以《逃2》演出坏人，网友叫好，认为十分新鲜，还叫他继续使坏下去。吴卓羲说：“大家看到我比较多的正派警察形象，反派就感觉新鲜，我也很满意自己的表现。”

《逃狱兄弟2》不是他初尝反派角色，电影观众也很认同他拿捏的坏人，他说：“我不怕定型，演员应该尝试不同角色，不要局限自己。”他也认为坏人比较容易诠释：“可以放大自己，因为尺度比较大，好像台词就可以飙脏话，动作也可以比较夸张。”

此集不局限于监狱内部，而频频与外面世界接轨，吴卓羲片中深知有钱能使鬼推磨，利用自己在外面的地位收买打手，威胁滚筒哥妻女安全，而透过这两名监狱老大的博弈，监狱的复杂人际表现得淋漓尽致。吴卓羲片中除了狡诈，也不好惹，瞬间可以变恶煞。他说过去演出警察时，常常调查富裕罪犯：“就把对那些罪犯的观察，用来揣摩自己在《逃狱兄弟2》里的角色。此外，导演也帮了我很多。”

《逃狱兄弟2》本周四（1月13日）将在本地公映。