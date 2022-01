被视为奥斯卡演技奖风向球的美国演员工会奖(Screen Actors Guild Awards,简称SAG)公布第28届入围名单,电影类由“奇异博士”Benedict Cumberbatch(本尼迪克特康伯巴奇)主演的《犬之力》(The Power of the Dog)与Lady Gaga(女神卡卡)挑大梁的《豪门谋杀案》(House of Gucci)提名3项最多,但《犬之力》却在整体演出大奖落空,以《史宾赛》(Spencer)被看好的“暮光女”Kristen Stewart(克里斯汀斯图尔特)也没入围影后,跌破不少人眼镜。

在大家关注的影帝奖项上,应是本周一(1月10日)刚摘下金球奖剧情类影帝的《王者世家》(King Richard)的Will Smith(威尔史密斯)对决《梦想期限》(Tick, Tick…BOOM!)的“前蜘蛛侠”Andrew Garfield(安德鲁加菲尔德)。安德鲁加菲尔德本周也刚获得金球奖的 “音乐或喜剧类最佳男主角”。

韩剧《鱿鱼游戏》入围金球奖最佳戏剧影集后,也提名SAG电视类整体演出大奖,但它仍旧得面对强劲的对手——HBO剧集《继承之战》(Succession),《鱿鱼游戏》男主角李政宰与表现亮眼的“脱北者”郑好娟(又名郑浩妍),分别提名视帝、视后奖,另外还入围整体特技共4奖,风光至极。美国演员工会奖预计2月28日颁发。

《豪门谋杀案》已在本地公映,《王者世家》则本月27日,《史宾赛》2月10日本地推出。