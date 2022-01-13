朱咪咪：欢迎参观我的狗窝

资深新马艺人朱咪咪在本地落户数十年，最近十年都住在汤申路上段一带的一间排屋。zaobao.sg记者登门造访，她打开门说：“欢迎来到我的狗窝！”

为什么称自己的家是狗窝？原来跟之前发生的一件事有关。话说有朋友造访朱咪咪的家，拍了照片，后来给马来西亚媒体用了，标题打上“豪宅”。有网民看了照片，留言：“什么豪宅？排屋而已，马来西亚大把！”

朱咪咪觉得很无辜：“我从来都没说我的家是豪宅……所以，欢迎来到我的狗窝。哈！”她家还真养有一条混种松狮犬，所以称‘狗窝’倒也合理，嘿嘿！

朱咪咪说，家里最重要是住得舒服，豪不豪不是关键，她就很喜爱家居清静，附近人烟稀少。何况，豪宅的定义见仁见智。这间排屋当年是240万元买下，如今恐怕已翻倍，这个价位说是豪宅也无不可。

朱咪咪笑说当年来看房子，一见钟情，偏偏屋主称是她的粉丝，害她一时不知如何杀价。她说：“虽然我是师奶，却不会杀价。”

走进客厅，只觉得宽阔，有金器摆设，也有书法挂墙，雅俗搭配两相宜。

直通厨房，看到绿意盎然的盆栽，点亮了整个空间。朱咪咪说起给家人煮饭的趣事，妙语如珠。记者又跟她上楼，参观了私密的房间。记者觉得整个家打理得很干净，朱咪咪说，没有佣人，“都是我做的！”好厉害！

记者在她家里没看见朱咪咪的老公，原来他在香港，夫妻俩已经快一年没见面了。她说老公是香港人，因为身体健康问题，不适合打疫苗，也就不便飞来飞去。老公不在几个月，原来的睡房已经被两个儿子占据了。原来两儿都是赛车迷，房里堆满了各式各样的驾驶盘，还有虚拟赛车游戏机。

朱咪咪在家是师奶，上台变成能演善歌的艺人。她资历丰厚不说，还曾在红馆开过万人演唱会。她今年农历年初五，将在本地举行“哈哈！母老虎2022朱咪咪开唱啦！”演唱会，她如以往，会自己编排曲目。她说：“我发现观众最喜欢听我说话，跟我聊天，不管我说什么，大家都笑开怀。”

对于演出内容，她大卖关子，仅透露会有一位特别嘉宾，“他很受欢迎，是我心目中的男神”。

“哈哈！母老虎2022朱咪咪开唱啦！”2月5日（星期六）在滨海湾金沙剧院举行，售票详情可到滨海湾金沙官网或sistic.com.sg，或拨打售票热线63485555查询。