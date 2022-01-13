涉王力宏婚变首现身 By2妹口罩遮脸不愿见人 

（上海讯）双胞胎女团By2的妹妹孙雨（Yumi）日前卷入王力宏婚变风波，先前他们发言直批王的前妻李靓蕾相隔多日未联系警方，却被李靓蕾晒出影片反指没收到讯息，By2工作室再度亲上火线讽刺李靓蕾说谎，双方战火看来短期内无法平息。中国“凤凰网娱乐”昨（12日）拍到By2首度现身上海机场，两人都戴着口罩，孙雨更选戴一顶黑色圆帽，将整张脸包紧紧，似乎不想面对镜头。

姐妹俩手勾手面对镜头，不发一语，孙雨更是口罩和帽子遮脸，难以认出。有网民觉得，疫情期间戴口罩没问题。

By2工作室10日点名要求李靓蕾配合调查，表示已经过去21天，工作室也已提供给李靓蕾警方联系方式，但警方至今未收到联络，喊话希望李靓蕾能就造谣诽谤一案老实接受刑事调查，更强调：“正义也许会迟到，但绝不会缺席！”

对此，李靓蕾晒出自己私讯视频截图，澄清没有收到讯息，By2工作室也火速分享视频，痛骂：“她又撒谎！”并指李靓蕾凭借自己人不在大陆，就不负相关法律责任，酸说：“我们没有颠倒是非的文采，只有公证过的证据和清白。”

自称By2闺蜜的“做个小孩007”也在微博隔空力挺孙雨，更转发李靓蕾曾致电给当地警察所长的新闻说：“特权就是好，可以秒上热搜，可以直接打给所长完成报警，而By2自己得去派出所报警，还被说报假警和浪费警力。”不过也有网民质疑“做个小孩007”就是孙雨本人。