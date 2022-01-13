离婚王菲9年好事近？ 李亚鹏戴钻戒和小19岁美姐拍婚纱照

（北京讯）有中国记者昨（12日）曝出51岁男星李亚鹏穿着礼服现身影棚的照片，据说是和小19岁的彝族女友海哈金喜在拍摄婚纱写真，他左手无名指戴着钻戒，还向身边的友人炫耀。一般来说，左手无名指戴戒指，意寓已婚状态，两人看来好事已近。

李亚鹏和海哈金喜已经交往快两年时间，两人感情稳定，这次海哈金喜也被拍到穿着婚纱礼服，从背影看女方身材保持得很好，李亚鹏也穿着非常帅气。中国记者跟拍了一整天，说李亚鹏和海哈金喜的婚纱写真从早拍到晚，最后一起离开。

李亚鹏也被拍到独自一个人的时候一直盯着手上的钻戒看。记者说，一般这样的举动说明钻戒是新买的，内心非常喜悦。据记者描述，李亚鹏和友人在一起的时候，似乎炫耀了一下钻戒，和友人手上的对比，似乎李亚鹏的钻戒更大一些。

李亚鹏2005年与王菲结婚，2013年宣布离婚，两人离婚之后还因为女儿李嫣的“嫣然基金”经常见面。王菲离婚后和谢霆锋在一起，李亚鹏也开展了多次恋情，之前交往一个歌手，最后感情无疾而终。这次的新女友海哈金喜有19岁的年龄差，最开始曝光恋情的时候，两人都不在意外界的评价，大方公开恋情。

据说李亚鹏和海哈金喜父母已经见过面，后者对李亚鹏相当认可。李亚鹏之前输掉官司，面临赔偿巨额资金，海哈金喜对他仍不离不弃。

李亚鹏曾带着海哈金喜和李嫣一起吃饭，大家的相处非常融洽，李亚鹏还让女友以志愿者的身份加入嫣然天使基金会。

海哈金喜曾经获得世界旅游小姐大赛总冠军和最佳上镜奖，以及世界小姐中国区总冠军。