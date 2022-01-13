夏恺君答谢黄清元提携之恩

“一日为师，终身为父”，本地70年代红歌星、有“勾魂歌后”之称的夏恺君拜访黄清元，答谢当年提携之恩。

《新明日报》获悉此事后，第一时间联系上夏恺君，她告诉记者当年她参加《远东歌王歌后比赛》，得了亚军，不久就到海燕歌剧院驻唱，在那里认识了黄清元。之后被黄清元成立的唱片公司罗致，灌录了第一张唱片《向日葵》，从此当上全职歌后。而后来更受邀到各地表演，尤其在香港演出时认识了罗维导演踏进电影圈，拍了如《噱头状元》、朱牧的《拍案惊奇》、丁善玺的《猎尸计划》以及《香港屠夫》、《桃花舞春风》等7部电影。

夏恺君说，如果没有黄清元的提拔，她就不可能在歌影视圈走红，她也向记者透露，就连艺名夏恺君也是黄清元帮她取的。

针对夏恺君报师恩，记者也联络上黄清元，他告诉《新明日报》说：“何足挂齿！当年我不过是从中拉线而已。”至于为何为她取名为夏恺君，黄清元说：“70年代很多唱片歌星的名字都是两个字，而且恺君这名字太普通了，所以就为她多加了一个‘夏’，希望她像夏天般散发光芒。”

夏恺君于2018年在家中头痛剧烈被送往医院而被诊断患脑瘤，她受访时提及病情，说：“我的脑瘤是良性的，但必须每年回去照MRI，下星期二（1月18日）我又得回去照MRI。”

她说，虽然是良性肿瘤，但也影响了她左耳的听觉，且经常会有昏眩的感觉。