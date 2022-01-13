“我很幸福！” 胡宇威带陈庭妮上山晒戒求婚 套牢9年情

（台北讯）陈庭妮和胡宇威2012年合作电视剧《真爱趁现在》传出绯闻，隔年又再度携手拍摄《真爱黑白配》，成功塑造最完美萤幕情侣形象，二人绯闻虽传了九年但都没有正面承认。没想到今日胡宇威向陈庭妮求婚成功，二人在社媒晒出亲密合照，只见陈庭妮手上套着超大钻戒甜搂胡宇威，原来胡宇威去年12月已求婚成功。

这对准新人今天发文还特别挑了13:14，寓意“一生一世”，放闪无极限。台媒关心女方是否怀孕，其经纪人笑回：“没怀孕，但欢迎介绍！”

胡宇威规划这场求婚已久，他日前带陈庭妮去花莲旅行，在爬玉山某分支时，原本准备在攻顶时开口，不料天色已晚，只好就地展开大计，加上爬到腿软，扑通一下就软掉跪地。他拿出2克拉卡地亚大钻戒，陈庭妮在傻眼和惊喜中点头答应，而这照片也是二人传了多年绯闻后首次认爱，一认爱就是求婚成功。据悉，胡宇崴前年就挑好钻戒，价值约10万新元。

胡宇威被问求婚成功的感受，他只说：“我很幸福！”答案既坚定又绝对。

胡宇威本月14日出席活动时，透露爸妈已自纽约来台，当时被问到是否趁机跟陈庭妮提亲，他没有用力否认，只说：“等待吧，一切不能太急。”原来他早就计划要带着陈庭妮上山求婚，等她点头应允才公布喜讯，也算是小心翼翼极为呵护。

胡宇威今年新作是八大电视剧《亲爱的亚当》，陈庭妮则主演时创影业的都会爱情剧《爱情发生在三天后》。一对新人的工作都满档，只是目前婚期未定，要看二人的工作和档期，经纪公司也表示不会先登记。