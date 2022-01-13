走红后爆霸凌案《梨泰院》男星拖一年后认错道歉

（首尔讯）22岁韩国男星金东希（Kim Dong Hee）以电视剧《天空之城》《梨泰院》走红，去年2月被起底曾霸凌小学同学。他的经纪公司“NPIO娱乐”半个月前发声明称，霸凌案经检警调查后“无嫌疑”，不过受害者K昨公开不起诉处分书内容，检方判定K没有妨害名誉嫌疑，反倒是金东希坦承曾动粗，“用脚推了嫌疑人的胸口”，风向大转弯。

金东希被打脸后今公开道歉，坦言小学5年级曾发生口角，以为当时道歉后已和好并获得原谅，“我不知道只有我自己这么想。”

金东希在声明中说：“小学5年级我和同学在教室内发生口角打了起来，被老师训话。妈妈知道后很凶地教训我，带着我到朋友家，向对方及他妈妈道歉。那件事之后，我和朋友会一起去自修室，不只是课业上，也会跟朋友的家人们一起吃晚餐，彼此之间没有什么问题，很常待在一起。我以为朋友和他的母亲已经原谅我了，我不知道只有我自己这么想，不清楚带给他们伤害。”

对于去年的霸凌爆料文争议，NPIO娱乐第一时间否认，强调并非事实。金东希解释：“去年爆料文出来后，我很想针对这件事立刻向朋友道歉，但又害怕我的道歉，会让外界把我没做过的所有事当成事实，再度引起误会，所以没能鼓起勇气……就这样一年过去了。”

金东希最后认错，“我小时候轻率的判断和想法，没能深刻了解到朋友的心情。对于带给那位朋友伤害，我真心向他道歉，也希望之后可以解开。还有因为我小时候不成熟的言行而造成伤害的人们，我会深刻反省，向你们道歉。”