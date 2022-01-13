宏蕾Yu大战继续 一文看清三人今天忙了什么

王力宏、李靓蕾离婚风波卷入By2妹孙雨（Yumi），外界看三人近日过招，刀来剑往，如一场大混战。zaobao.sg记者把三人今天的动态整理成一文，让你容易消化。

王力宏：发律师声明指李靓蕾将离婚变抹黑

王力宏通过经纪公司“宏声音乐”今天发出律师声明，律师建议他在没有其他成人陪同下不可与李靓蕾相处，因为李靓蕾已将这场离婚变成充满虚构、恶意的抹黑，这不仅对王力宏更对他们的小孩造成危害。声明说，王力宏现在仅希望在没有任何干扰的情况下全心专注于努力地与他的小孩相处。

李靓蕾：王力宏买网军（王爸爸躺枪）

回应王力宏的律师声明，李靓蕾接受媒体访问回应：“我们双方签署的离婚协议中载明：双方同意在我们最小的孩子满21岁前，‘吾疆’作为我单独与三个孩子的住所，王先生除了约定的探视时间，未经我同意不得擅自进入。双方并约定探视时间，所有王先生以外的探视者必须事前经双方同意方可前来。”

她质疑王力宏的律师并不清楚两人的离婚协议细项，反问：“请问‘本所’也有建议王先生违反我们协议中的约定，擅自带未经同意的人来探视，甚至隐藏一位我素未谋面，你也从未提及、刻意隐藏的男子出现吗？请问‘本所’是否也建议王先生无视我明确表达他的行为和要求让我感到被威胁和有安全顾虑，依然可以强势的未经同意的情况下，带着三名男子企图侵入民宅，造成孩子们的惊吓？请问‘本所’是不是在根本连客观事实发生经过都不知道的情况下，就收了钱写了这封信……”

另外，微博上昨（12日）传出像是王力宏工作人员拍摄的照片，强调王力宏带着礼物和气球要看小孩，但却遭李靓蕾挡在门外。今天李靓蕾再次发文，直指王力宏买网军带风向，更呛：“其实那天你带了气球礼物能证明什么？只能证明你上演了大野狼童话故事的戏码。”怒批王力宏用气球挡住监控镜头，刻意不让李靓蕾发现他带来的三男，居心叵测。

李静蕾发文说：“当天你确实利用礼物和气球试图骗我开门。你说：我跟两位工作人员带了很多礼物喔，然后电铃监控镜头也被你的气球遮挡。”指控王力宏要求先拔掉监视器，而他明明带着2位工作人员，又称：“真的都没有别人喔，只有带着礼物的我们。”文中更附上王力宏公司长期买网军的证据，强调上面虽然有员工签名，但最终审核通过付款的人是王力宏本人，要求王力宏见了这些证据后不要脱罪给员工。

有眼尖网民发现，李靓蕾所曝光的证据中，有一项“IG数据”清楚记录着：“6.16安排+20000点赞+200评论，费用420（王爸爸写的诗）。”对照王力宏社媒发文时间正好吻合。

台媒指李靓蕾所曝光王力宏购买网军的费用，都是用人民币计算。这篇《王爸爸的诗》总共花了420人民币（约80多新元），等同于需要花90万新元请网军帮忙按赞、刷评论。

网民一经对照，纷纷涌入当时王力宏所发表的《王爸爸的诗》该篇文章底下留言“朝圣”：“好贵呢要420”“一家人到底多爱面子”。

By2闺蜜：再三强调“Yumi不是小三”

By2姐妹俩昨12日晚间难得公开现身，挽着手出现在上海机场，照片迅速登上微博热搜，引发热议。一直以闺蜜身份替By2妹孙雨发声，却被质疑是孙雨本人的“像个小孩007”却表示不满，今天发文痛斥有人故意在引导转移焦点，“请大家把注意力放到重点上。”‘强调Yumi不是小三，明明什么事都没有做，只因为前男友离婚了，就被“后来者”带节奏说是小三，“报警求助被说假、晒证据被说假……如果真的po了这么多造假文件，人家还能现身？”

她同时划出这次事件中8项重点，强调Yumi是受委屈的一方：

Yumi是小三吗？确实不是

Yumi说报警了？确实报了

Yumi最开始提李靓蕾了吗？确实没提

李靓蕾对号入座转发了吗？确实转了

李靓蕾要警察联系方式了吗？确实要了

Yumi发警察信息给李靓蕾了吗？确实发了

李靓蕾说会配合吗？确实说了

李靓蕾配合了吗？确实没有