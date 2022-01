被视为奥斯卡演技奖风向球的美国演员工会奖(Screen Actors Guild Awards,简称SAG)公布第28届入围名单,电影类由“奇异博士”Benedict Cumberbatch(本尼迪克特康伯巴奇)主演的《犬之力》(The Power of the Dog)与Lady Gaga(女神卡卡)挑大梁的《豪门谋杀案》(House of Gucci)提名三项最多,但《犬之力》却在整体演出大奖落空,以《史宾赛》(Spencer)被看好的“暮光女”Kristen Stewart(克里斯汀斯图尔特)也没入围影后,跌破不少人眼镜.

