陈泂江为新剧唱主题曲兼填词

新传媒新年档《多年后的全家福》昨晚（1月13日）8时召开线上记者会，艺人方展发、雅慧、陈泂江、吴劲威、林昭婷、刘谦益、黄嫊方、郑琬龄及曾诗梅出席记者会。

故事讲述叶健康（陈泂江饰）8岁那年被拐到泰国20年后，最终被妹妹叶平安（雅慧饰）寻得。受尽折磨和虐待的健康终于回家，他利用自己在泰国所学的种植技巧帮助爸爸（刘谦益饰）打理“好安心”农场，不想却引起儿时好友蔡丰收（方展发）质疑其假冒身份。

记者会上众人看完电视预告，热烈讨论起剧中主题曲《夜空的魔法》，该曲是由陈泂江填词、演唱。记者过后探悉，陈泂江和前本地乐团迷路兵的主唱Nic Lee是好友，而这首歌曲正是他与Nic Lee在吃饭时无意间创作出来。

提到团圆感触良多

曲子完成后，本该由陈泂江完成填词，但他终日忙于拍戏，也只好将此事搁置。直到有一日，陈泂江与监制聊天时，顺便介绍了这首曲子，没想到对方竟非常喜欢，还决定将曲子用作主题曲，这才让陈泂江继续填词。

“起初填词的时候很闷，因为我还没感受到这部戏的‘精髓’，拍久了以后我才开始进入角色，从角色角度完成了歌词。”陈泂江分享作词感想，他从剧中情节出发，看到了许多‘分离’和‘团圆’，最后在歌词里通过“星空”来表达情感。“大家在不同的地方看到了同样的星星和月亮其实也是一种团聚... ...我就是用歌词写出这种感受。”

提到团圆，陈泂江感触良多，并向记者分享了自家的寻亲经历。原来在他学生时期，某年新年他见到了失散多年的姑姑（爸爸的妹妹），对此陈泂江说：“虽然我不认识她，但是对于我爸爸他们兄弟姐妹来说肯定感触更多，失散了那么多年，谁也没想到能够重逢。”陈泂江说完便庆幸自己生活在这个时代，而阿姨的经历让他“大开眼界”。

“初恋”曾诗梅“表白”：轻易爱上方展发

方展发在剧中饰演的蔡丰收，18岁时意外搞大女友琪琪（曾诗梅饰）的肚子，琪琪因此被送走并生下了女儿Mia。剧中“初恋女友”曾诗梅在记者会上“表白”：“跟方展发演情侣真的不难，爱上他是件很容易的事，因为他真的是个很有魅力的男演员。”

剧中的蔡丰收得知自己有个女儿，便决定寻亲，经历误会后，终于获得女儿原谅，父女相认。方展发借此机会鼓励所有正在寻亲的人。“这条路不能停止，大家应该往前走，时间不能停留，不要太过执着，我相信命运，失去的人会在该出现的时候回到你面前。”

方展发透露剧情最触动他的，就是每个桥段都让观众充满希望，“你可能多年前失去一位朋友、亲人，你不知道他还能不能回来、是活着还是已经死去？我相信这部剧会给大家带来很大的希望。”

共20集的《多年后的全家福》将于1月18日起，每逢周一至周五，晚上9时在8频道播出。

剧情多处场景农场拍摄 雅慧：能接近大自然很享受

剧情多处场景都在农场拍摄，雅慧显得非常兴奋，告诉主持人自己接到这部戏时非常开心，因为一直想体验农场生活的感觉，“我喜欢大自然，也喜欢天空，我第一天来这里就非常开心，因为接下来三个月都会有很美的风景看。虽然大家很辛苦，但是能接近大自然是非常享受的一件事。”昨夜雅慧更是一身农场打扮、穿着一双黑色水靴现身记者会，可见她对角色的喜爱。

“失踪案例”在本地并不常见，雅慧向记者分享自己对角色的筹备过程，她坦言：“有点难，身边的人都没有类似经历，我找不到一个参考，我感受不到平安是什么心情。”巧的是，雅慧爸爸正好在开拍前两天看了一部戏，正是讲述失散多年后重逢的故事。“我于是也上网找了这部戏来看，这部戏给了我很强烈的感觉，剧中的情节让我感受到‘叶平安’这个角色应该怎么去生活。”