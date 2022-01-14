回巢无线电视一年 曾志伟给自己51分

曾志伟去年入主香港无线电视（TVB）后，动作频频，也推出了不少新节目，当中最让人津津乐道的是，在他领导下，TVB与四大唱片公司破冰，《香港小姐大决赛2021》找来张学友当嘉宾，而日前又宣布与香港电台合作主办《香港金曲颁奖典礼2021/2022》等，由此可见，他雄心万丈，势必要为TVB改革一番，让观众对这个创台55年的老字号有耳目一新的感觉。

尽管如此，这位足智多谋的总经理（节目内容营运）曾志伟，对自己过去一年的成绩，只打了51分。

他在接受《新明日报》独家专访时说，“我以前是艺人，从来没有试过当管理层，之前顶多也只是为自己创作一个节目，而不是整个台的节目，所以还有很多东西需要学习，需要努力。”

回顾过去一年，曾志伟表示，他、王祖蓝和整个团队确实做了很多新尝试，而这些新尝试，当然有些成功有些失败，“如果你问我拿几分，我可以告诉你刚刚及格，51分。”

曾志伟说，他和王祖蓝各司其职，自己本身则集中优化TVB一些老招牌的节目，像港姐、台庆及颁奖典礼等，而王祖蓝与他的团队则引进创意和新概念。

多方面尝试 盼能争取观众

在新节目方面，曾志伟表示由于他和王祖蓝曾在中国发展，发现那里有很多真人秀和不同类型的节目，就希望把这些节目与原有的节目交替或融合，像《盛舞者》、《声梦传奇》、《日日妈妈声》、《寻人记》及《无穷之路》等，多方面尝试，希望能争取观众。

“节目是否成功与失败，在乎于不同观众的口味及不同时段的播放，我们还在摸索和了解当中。”

问曾志伟是否对哪些节目感到不满意？

“《盛舞者》和《死因有可疑》，两个节目都未能达到我们预期。或许这些内容对香港观众而言很陌生，所以需要一点时间才能接受。”

不与串流平台竞争

近年串流平台崛起，争取了不少观众，曾志伟说，不会刻意与串流平台竞争。

曾志伟说，“其实制作节目一定要有个方向，TVB 55年来已经在香港扎根，也是观众认同的电视台，它所制作的节目必须要照顾不同年龄不同阶层的观众，而一些平台只是争取小撮的观众，但TVB的节目必须普及化，我们要面对观众的需求，以及负起社会责任，所以不打算其他台做了什么我们也跟着做什么，这会乱了TVB的方向。”

至于如何争取年轻观众，曾志伟说，TVB除了原有的翡翠台和明珠台之外，这些年也设立了不同的平台照顾不同的年龄层，像J2就针对年轻人，所以就找来C君等较年轻的团队来开发符合年轻人的节目。

想办大家都认同的颁奖礼

日前，TVB宣布和香港电台合办《香港金曲颁奖典礼2021/2022》，曾志伟曾说希望未来能统一办一个音乐颁奖典礼。

对于《万千星辉颁奖典礼》，曾志伟受访时说，他也希望能办一个全香港承认业内的电视颁奖典礼，“但，这样的颁奖典礼是否获得其他平台的同意，因为TVB每年制作超过600个小时的剧集，其他平台可能没有那么多，若奖项都给我们赢得，他们是否也认同？这些都需要时间磨合。