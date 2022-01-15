UFM100.3新年歌《朗格里格朗》MV已上线

UFM100.3新年歌如约而至，《朗格里格朗》灵感来自李总理。

李显龙总理去年8月29日在国庆群众大会上华语演讲时，清唱了老歌《春天里》，后面则朗诵了歌词“不用悲、不用伤，前途自有风和浪……向前进，莫彷徨，黑暗尽处有曙光”，借此鼓励国人并肩作战，战胜疫情。时间一晃来到农历新年，UFM团队今年受《春天里》的启发，在虎年新春推出不一样的新年歌《朗格里格朗》。

每年应节推出新年歌，过去20年已成为电台传统，UFM100.3过去尝试过洗脑神曲、电子及舞曲等风格，今年则是从立意、歌词方面求突破。

《朗格里格朗》歌词除了反复循环“朗格里格朗”，也受到爆红韩剧《鱿鱼游戏》里面“一二三木头人”的启发，DJ们通过这个传统游戏带出过年气氛，并把团结一致的精神，融入在歌词中。

至于“朗格里格朗”是什么意思？其实在群众大会之后，总理夫人何晶隔天就“夫唱妇随”，将整首歌的歌词放上面簿，还很贴心地解释：“有些人问，朗里格朗是什么意思？这些是象声词，就好比tra-la-la，只是发出声音，没有特定意思。”用来表达节日的欢快气氛。

《朗格里格朗》由马来西亚音乐人陈建宏作曲，他曾经担任《The Voice决战好声》现场主持，因此和UFM100.3的DJ们结下不解之缘，此前他已经多次跨刀UFM的新年歌。

由于疫情间录音不能群聚，连拍摄MV也要分批进行，再通过后期制作同框，团队在歌曲副歌部分设计了简单易学的舞步，这也是前副音乐总监胡天培最后一次于电台的新年歌MV中现身。

《朗格里格朗》的短视频MV已上线电台面簿。