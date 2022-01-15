洪乙心终可回马 无奈只能陪病父三天

新马疫苗接种者旅游通道（VTL）开通后，洪乙心一直急着要回吉隆坡探望患有帕金森病的爸爸，可是因为上个月要拍新剧，她担心万一出入境不小心感染冠病，会影响拍摄，只好延后回家计划。如今剧已杀青，她立即订了下周一（17日）的机票飞回家。

计划赶不上变化

洪乙心接受《联合早报》访问时透露，这趟回去会逗留一个星期，本来打算每天到疗养院陪伴爸爸，无奈计划赶不上变化。

她说：“疗养院本来不开放给访客，后来开放了，我就赶紧订机票，没料到上个星期疗养院有老人确诊冠病，又不开放了。我回去就是为了看爸爸，一时之间不知道该不该取消行程。还好现在疗养院给所有老人打了疫苗追加剂，会在21号重新开放，只是我24号就得回新，只能陪爸爸三天。”由于访客也必须完成疫苗追加剂，洪乙心于是立即去打追加剂。

洪乙心前年春节回吉隆坡，之后就与家人分隔新马两地。75岁的洪爸爸两年前患上帕金森病，洪乙心说，原本症状轻微，但疫情期间因为无法出门走动，社交活动也没了，病情每况愈下。“他一个人住，有一天在家中跌倒，送医后情况开始恶化，现在已不能自理，也得靠轮椅代步。”

洪乙心说：“当初要把爸爸送进疗养院时很挣扎，觉得自己不孝，但现在改观了，他在疗养院得到很好的照顾，那里也有活动，可以跟其他老人交流，他现在的情况比较好了。”她说爸爸认得她，但跟他视讯通话时，发现他的思维和动作比较慢。

回家心情大不同

这次回家的心情，洪乙心形容“很不一样”，除了因为心挂爸爸的健康，也因为要准备好多东西，包括上机前48小时内要做冠病检测，要下载已完成接种疫苗证明，要预约在吉隆坡的冠病检测等，也要留意跟疫情相关的条例是否有更改。

以往农历新年都在新马两地过，这两年只能留在本地，她感慨地说：“好多新山的朋友都好久没见了。本地限制访客只能五人，也得安排时间。”除夕夜的团圆饭，她会在夫家吃。问她会大展厨艺吗？她哈哈笑说：“这个留给更有能力的人去做。”