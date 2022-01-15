资讯爆炸 歌手小宇无视娱乐新闻

台湾创作歌手小宇（宋念宇）上个月发行第五张专辑《无视 Be Nothing》，他接受《联合早报》视讯访问时，谈及为何新专辑让乐迷等四年这么久，他说：“其实专辑两年多前就做好了七八成，后来遇到疫情，很多事情必须停摆，等到疫情趋缓，又觉得一些做好的歌曲要拿掉，结果换了五六首歌。”

专辑的核心主题是“记忆”，小宇说：“无视不代表看不见，而是选择性的看不见。我们这个时代，每天有很多资讯，有时候是被迫看见，而我们既然不能控制资讯来源，只能控制自己该看什么，可以不看什么。对我来说，无视没有对错，因为每个人在乎的事情不一样，我只希望大家多花一点时间看自己真正想看，听自己真正想听的东西。”而我们选择看见什么，记得什么，留下什么，拼凑了记忆中的真真假假，这是小宇歌曲中要探讨的。

谈及自己选择看什么，又无视什么，小宇说：“我花比较多时间看音乐器材和软体的资讯，也喜欢看新器材和软体的教学视频，偶尔看一些喜欢的鞋子、衣服，其他的都滑过。”至于娱乐新闻，包括一些热门话题，他选择无视，“因为这不是我的事啊，我也没有资格和立场讲什么，就干脆不看。”

出专辑流量随缘

能在疫情下完成这张专辑，小宇很开心，并说：“我不求太多，流量什么的，就随缘，只希望让更多人听见这张专辑。我要的不是你们喜欢它，而是它可以为你们带来什么。如果你在做家务或跟朋友聊天时，可以放上专辑里的一首歌当背景音乐，对我是很荣幸的一件事情。”

谈到自己疫情下的生活，小宇分享说：“没有太大的改变，反而更珍惜每个当下。可以唱歌给大家听，可以分享每一个作品的机会，我都更珍惜，也更享受，而不是单纯地把它当成一份工作。就像我们现在这样子聊天，我觉得它不只是工作，也期待某一天我们可以当面聊，应该会特别开心，有一种一起渡过了一个难关的感觉。”

七分钟歌曲探讨心的记忆

疫情耽误了小宇新专辑的发行，却也让他有了更满意的作品。决定换歌，小宇解释说：“当时做好的一些歌，现在分享的动力没那么大了；当时想讲的一些东西，现在觉得没那么重要了；还有当时觉得编曲很酷，现在觉得还好。专辑在疫情之前开始做，后来因为疫情改变了一些想法，这两年的生活给了一些新的灵感，现在的歌曲是我很喜欢的。”

请小宇分享最深刻的一首歌，他提到《等你想起我》，这也是他至今发行的歌曲中时长最长的，近七分钟。他介绍说：“这首歌探讨的核心是，人与人之间的记忆有很多层面，不是只有脑袋的记忆，还有心的记忆。爱一个人，不只是用脑袋，还有用心，所以如果你忘记了我，不要害怕，你的心会帮你记得我，这是我个人深信的。”