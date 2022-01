图片取自互联网

Dogs Are Incredible

KBS World(星和Ch815,新电信Ch523)每周三傍晚5.05首播

也可在ViuTV平台观赏

韩国宠物实境秀《狗狗很优秀》,2019年11月开播,集集观看未曾错过,我从还没养狗到现在成了“铲屎官”,从前看纯为娱乐,现在看多了目的性。

节目的两大灵魂人物——训狗师姜亨旭,以及综艺教父却也是“狗奴”的李敬揆,都是我所爱。作为陪衬的女性主持人,无论是前30集青春无敌的李侑菲,或是现在亦庄亦谐的张度练,也都称职担当非养狗人士面对狗时手足无措,一切从头学起却也不惹人嫌的一般人“角色”。专家+爱狗人士+普罗大众的三人主持组合,互补性强,配得恰好。

《狗狗》和着重于动物的SBS老牌节目《动物农场》不同的是,节目仅把焦点放在狗身上,主持人也占据重要位置,发挥空间极大。所以,节目的训狗师仅以实力服人是不够的,还必需有着吸引视线的个人魅力,姜亨旭是难得的人选。以非演艺人员而言,他的外形很不错,尤其笑起来腼腆似大男孩,容易让人产生好感。

尽管之前曾在《超人回来了》走进他的家庭,但关注在韩国被称为“狗总统”的姜亨旭,其实是从在2019年3月的《家师父一体》开始。当时,他轻而易举教会李昇基刚养的小黑柴新技艺,本领让人折服,而一段他和警队搜救犬Leo割舍不下的感人羁绊,更让人流下眼泪,也记在心底。姜亨旭年轻时和Leo相依为命,因为太穷而不得不把狗送走,如今名成利就,决意把退休的Leo接回家安享晚年。铁汉与猛犬的人狗情未了,很多粉丝至今仍在社交媒体平台上苦追后续发展。

2019年底,姜亨旭终于有了自己主导的《狗狗》节目,而且颇受观众欢迎。在不久前举行的《2021KBS演艺大赏》,他更获颁了制作人特别奖。

90分钟节目开播至今,形式有些许变化,早期会邀请艺人带着自己的伴侣犬上节目,也有各类珍奇品种狗狗登场的环节。偶尔也做特别专题,例如与外国组织从养殖场解救居住环境恶劣且将送上餐桌的狗儿,以及帮助宣传狗儿领养,更曾经针对养狗议题与嘉宾展开讨论。

但节目主要仍是“苦恼犬”个案,形式大致相同,先是摄制组跟拍,然后李敬揆和张度练出动一探究竟,姜亨旭最后登场训狗兼训人。“苦恼犬”遇上的问题或有重复性,但人性与狗性不同,节目效果也会不一样。

这个节目可看可爱狗狗,也见尽各种面目的主人。有人为了狗搬到乡间,有爱有心却无力;也有人自私兼无知,置狗于不顾。印象最深的是母女仅凭喜好而一再领养牧羊犬,却将一只养成具攻击性的恶犬,另一只幼犬则日日被霸凌,姜亨旭费尽心思,苦劝冥顽不灵的两人放弃。

训练未必都功德圆满,狗狗很优秀,有问题的往往是人。所以,姜亨旭对待狗主严厉得多。

模仿狗狗动态表情,我还没看过比姜亨旭更像的。虽然也有怒吼压制时,但大多时候对伴侣犬说话,都像是在温柔地哄孩子,他那时的表情总是很可爱。

与向来营造傲娇毒舌的综艺形象不同,《狗狗》的李敬揆温暖得多,这两年多来,从作为狗主的“错误示范”,进阶到现在能似模似样纠正狗狗的行为,他历尽艰辛,连屁股被咬伤都成为大家的谈资笑料,如今终可自信自称“李训狗师”,这么大的牺牲让人不能不感动。

e乐(新电信Ch11/501)随选

混迹于洛阳底层的高秉烛(黄轩饰)阴差阳错卷入案件,成为嫌疑人,他与为查清父亲被毒杀真相的百里弘毅(王一博饰),世家出身的内卫思月(宋茜饰)合作查案。他们不断深入案件真相,发现足以毁灭神都、血染洛水的惊天阴谋。

Through The Darkness

One(星和Ch823,新电信Ch513)晚上9.45

因随机杀人案剧增,韩国在2000年创立首个警察犯罪调查组,金南佶饰演能洞悉内心的首代犯罪侧写师宋夏英,与陈善圭饰演的警察,在搜查技术还不够科技化的时代追踪连环杀人魔。

8频道 晚上10.30

警官松东路(刘青云饰)前往监狱调查女犯人傅源(江一燕饰)消失一案,循线索到香城找她。松东路发现香城接二连三发生工人跳楼自杀,在疑点重重中,查出首富高敏雄(郭晓东饰)苛待工人,更牵扯出当年的郊区屠村事件,以及国民政府留下神秘的黄金宝藏。

天赐良缘 The Right One